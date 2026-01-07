丁噹開年爆喜訊！「被F4的他求婚了」 甜蜜擁吻畫面曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

丁噹睽違10年帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會於4月18日重返高雄巨蛋開唱，率先在2026年推出最新催淚單曲〈最痛的遺憾〉，讓曲由蕭秉治為丁噹量身打造，MV特別邀請「時尚F4」的丁春誠演出，劇情描述丁噹失去摯愛丁春誠後的心碎與無法釋懷的思念。

丁噹在新歌〈最痛的遺憾〉MV中，與丁春誠有親密吻戲。（圖／相信音樂提供）

〈最痛的遺憾〉MV特別邀請丁春誠出演，他近來多投身藝術，戲劇等工作，難得邀請跨刀拍MV，讓丁噹從中學到很多，她說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好。」像是劇中求婚戲，劇情安排兩人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」被問及〈最痛的遺憾〉，丁噹哀傷地表示至今還沒被求婚過，丁春誠貼心地回說：「你今天已被求婚了呀！」在劇中彌補丁噹的遺憾。

丁噹在新歌〈最痛的遺憾〉MV，找來丁春誠扮演戀人。（圖／相信音樂提供）

演戲過程中，一人給一人接，兩人雖然才見二次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足，鏡頭一開拍兩人「一吻」完成，丁春誠也說：「很享受在片場演出的狀態，大家有明確目標完成它，第一次跟丁噹合作，互動真的很棒！」兩人劇中浪漫甜蜜互動也延續到了劇外，劇中丁春誠為丁噹下廚，他特別在MV預告文底下俏皮留言「想念我我的食物，隨時讓我知道，cook for you」丁噹也回：「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you。」

