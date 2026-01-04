丁噹高雄簽票會當演唱會狂唱！驚喜爆紅嘉賓登台熱舞

丁噹3日在高雄舉辦簽票會，驚喜邀來日前在泰武鄉運動會上跳舞驚豔全場、在網路上爆紅的「原民弟弟」家叡，兩人隨著〈夜貓〉扭腰擺臀，只見家叡跳得欲罷不能，讓丁噹也忍不住笑喊：「好了就好了！」

將於4月18日在高雄巨蛋開唱的丁噹，一連在簽票會獻唱〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉、〈親人〉、〈我愛他〉等歌曲，簽名活動進行到一半，見歌迷熱情不減，她更臨時加碼演唱〈手掌心〉，簽名結束後，也再度加唱〈花火〉，一連演唱十首歌曲，相當寵粉。

此外，丁噹更宣布將於1月7日發行新歌〈最痛的遺憾〉，並搶先預告：「MV 會非常虐心！」她也加碼宣布將於一月推出全新自選輯，收錄她與歌迷之間充滿意義的重要回憶之作，同時精挑細選自己特別喜愛的歌曲並改編。

談到2026年的新年願望，丁噹表示，最重要的還是希望大家都能平安健康，也不忘許願期待高雄巨蛋演唱會能夠加場，笑說：「聽大家說小巨蛋聽完都走不出來，希望這次也有機會再加場。」而演唱會前一天正好是她的生日，她希望能一口氣開兩天生日趴，和歌迷一起唱好唱滿。

丁噹邀來爆紅的家叡熱舞。（圖／相信音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導