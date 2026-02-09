丁噹、蕭景鴻舉辦KTV大賽 傳授不緊張秘訣

記者周毓洵／綜合報導

丁噹與蕭景鴻（阿弟）聯手舉辦的「可以是朋友」KTV歌唱大賽，昨（8）日於高雄流行音樂中心靠海側音浪堤岸舉行線下初賽，不僅吸引各路歌唱高手齊聚一較高下，丁噹更在現場親自傳授「上台不緊張秘訣」，笑說：「上台前要跳舞，還有一件事很重要，就是放鬆舌頭！」逗得全場笑聲不斷，也替緊張的參賽者打了一劑強心針。

「可以是朋友」KTV歌唱大賽祭出超狂獎勵，前3名除可獲得高額獎金，還能拿到丁噹4月18日《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會，冠軍更可抱回10萬元現金。活動開跑後報名踴躍，高雄初賽現場氣氛熱烈，丁噹與阿弟南下坐鎮評審席，並與高雄流行音樂中心執行長丁度嵐一同替選手把關。

比賽開始前，丁噹率先登台獻唱經典K歌「你為什麼說謊」暖場，歌聲一出立刻吸引路人駐足，現場瞬間變成小型演唱會。接著她邀請阿弟合唱比賽指定曲「可以是朋友」，兩人火力全開，讓台下參賽者直呼「壓力山大」。看到選手們神情緊繃，丁噹不忘貼心分享經驗，鼓勵大家放輕鬆享受舞台。

由於參賽者多是單槍匹馬上陣，阿弟也幽默自薦當「臨時戰友」，笑說：「如果沒有隊友可以找我唱，但得獎記得分我獎金！」一句話讓現場笑成一片，氣氛瞬間緩和不少。

比賽現場準備祥獅獻瑞，丁噹（右）與阿弟（左）拿著鳳梨與蘿蔔，祝福大家馬年好彩頭、一路旺。（相信音樂提供）

丁噹（上排左3起）、蕭景鴻（阿弟）在高雄舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽線下初賽，現場聚集眾多歌唱好手。（相信音樂提供）