丁噹、阿弟號召飆歌！親授參賽秘訣「技巧第2順位」

「全民情歌天后」丁噹和蕭景鴻（阿弟）去年首度合唱的〈可以是朋友〉，成了歌迷必唱K歌，如今，丁噹和阿弟邀請所有「會唱的朋友」一起飆歌，舉辦「可以是朋友，現在是戰友」歌唱大賽，前三名不僅能獲得高額獎金，也將獲得丁噹高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會。

丁噹曾在出道後參加過第六屆《超級星光大道》踢館時，演唱〈我是一隻小小鳥〉拿下24分高分的歌曲，之後也曾參加過實境節目《蒙面歌王》以「黑天鵝」之姿演唱的〈千年之戀〉，爆發性的嗓音在當集以99票拿下冠軍，憶起比賽回憶，連當時已有許多演出經驗的她都喊：「當時無敵緊張，因為比賽都是one take沒有重來的機會。」

丁噹與蕭景鴻邀請愛唱歌的歌迷一起飆歌。相信音樂提供

技巧並非第一要訣

對於參賽者的建議，丁噹說：「不要想著一定要完美，其實重要的還是投入到歌曲裡，感受當下的情感詮釋，如果真的太緊張，可以在原地跑跳一下，讓心肺，讓身體的溫度都一起提升起來」。

阿弟也有歌唱比賽的經驗，曾參加歌唱節目《金曲超級星》獲得第三名，有一季還因為太過緊張忘詞，雖然馬上就恢復狀態，但也影響到最後成績，他也以過來人經驗和大家分享，「歌唱比賽是了解自己聲音特質的過程，知道自己適合唱什麼歌，如何把感情託付在歌曲裡。」他建議選擇適合自己音色的歌和情感投入很重要，技巧才是第二順位。



