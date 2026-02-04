丁噹107首搭劇神曲記錄達成 致敬林慧萍重新翻唱〈情難枕〉

丁噹推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹出道至今，累積了107首搭劇歌曲的紀錄，多首K歌金曲陪伴無數人在愛情裡勇敢過、哭過、笑過，丁噹已是歌迷心中情歌代言人的指標性女歌手，近來她推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，融合4首全新創作、2首經典重編與1首翻唱致敬，7首愛情篇章完整勾勒出丁噹的「情歌全景」。

《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯收錄了蕭秉治睽違14年爲丁噹量身創作〈最痛的遺憾〉、和蕭景鴻（阿弟）合唱的〈可以是朋友〉，以及未曝光的全新歌曲〈曾經如今〉，其中重新詮釋〈猜不透〉、〈我愛他〉經典歌曲，〈我愛他〉釋懷版以全新編曲以滂礡管弦樂回歸，讓經典再次觸動心弦，特別的是專輯更收錄丁噹重新詮釋1980年代的療傷歌后林慧萍的經典歌曲〈情難枕〉，將1993年的不朽情歌唱出當代心聲，《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯作為4月18日《夜遊》夜未眠巡迴演唱會高雄巨蛋的禮物獻給歌迷。

此外，「丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽」前三名不僅能獲得高額獎金，也將獲得丁噹4月18日《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會，而奪冠者更可抱回新台幣10萬元。

