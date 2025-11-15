丁噹4度攻蛋激瘦8公斤！站上5米高台腳狂抖認了「說謊話」

丁噹15日於台北小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」巡迴演唱會。（杜宜諳攝）

丁噹15、16日於台北小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」巡迴演唱會。暌違10年、第4度唱進台北小巨蛋的她，為了呈現最佳狀態狂瘦8公斤，秀出窈窕好身材，十分吸睛；丁噹小巨蛋演唱會2天共2萬張門票完售，票房粗估吸金4480萬元。

向來寵粉的丁噹以8大亮點打造最精彩的演唱會，包括「超近距離環型延伸舞台」、「5米高空七彩幻光蝴蝶舞台」、「超夯經典彩蛋歌曲連發」等，丁噹身穿粉紅色華服搭上5米高空舞台，飆唱〈花火〉、〈我不怕〉等，近距離與3樓歌迷面對面互動，還飛越搖滾區。

廣告 廣告

丁噹15日於台北小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」巡迴演唱會。（杜宜諳攝）

她事後笑說站在高空舞台忍不住雙腳狂發抖，「在天上唱〈我不怕〉，我告訴自己不怕，像是對自己說謊話，『說不怕，但內心怕得要命』。」

丁噹隨後還化身「暗夜天鵝歌姬」，以噹式經典 K 歌〈你為什麼說謊〉、〈冷血動物〉、〈不是你的錯〉揭開療傷篇章，陪著歌迷一起直面傷痛、彼此療癒。

丁噹首場演出由黃霆睿以及琳誼Ring擔任開場嘉賓，丁噹今晚一上台化身「金耀氣勢女帝」登場，與12位劇團演員詮釋〈夜遊〉，一連獻唱〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉等夯曲，尾聲也回首她出道18年的心路歷程，並宣布將於明年4月18日前進高雄巨蛋開唱，29日中午12點拓元售票系統開賣。

更多中時新聞網報導

中信金豐收 連奪永續指標大獎

UBA》新季再一次 張聿嵐返台 政大拚6連霸

江蕙杜絕黃牛 門票1314登記抽選