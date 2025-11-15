丁噹4度攻蛋飛上天！自嘲「怕得要命」喊話歌迷：照片修美一點

丁噹飛上小巨蛋高空開唱，造型絕美。劉耀勻攝

丁噹15日起連2天舉辦「夜遊」小巨蛋夜未眠演唱會，中場她化身「粉蝶光翼女神」於場館後方現身，並搭上5米高空舞台獻唱〈我不怕〉等歌，近距離和3樓歌迷面對面，並飛越搖滾區觀眾；丁噹唱畢笑說：「我發現一直對自己說謊，上去說不怕，但其實我怕得要命。」不忘交待粉絲們，將拍她的照片「修得更美一點」再PO上網。

丁噹今攜手「安徒生劇團」將小巨蛋變身為大劇院，在百老匯街頭裡化身掌控自由、縱情遨遊的女王，在絢爛的都市歌舞中盡情舞動。緊接著她脫下黃金披風，帶著14名舞者接連演唱〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉，一路走向環形延伸舞台，火力全開勁歌熱舞，嗨炸上萬歌迷。

絕美粉蝶造型驚豔全場

中場，丁噹以療癒歌聲更帶領歌迷向過往情感告別，現場氣氛轉入奇幻的異世界，綠光飛天猴踩著直排輪穿梭舞台，向幸運觀眾發送螢光花束與浪漫氣球。此時漫天蝴蝶紙花紛飛，仿生蝴蝶在場館中自由穿梭，萬蝶齊飛的夢幻場景彷彿替所有人的愛情施下祝福，讓整個小巨蛋瞬間化為最浪漫的奇幻國度。

