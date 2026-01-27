丁寧出席曹西平告別式「穿亮色系」 曝菜鳥時期「前輩暖舉」、很開心他以這狀態離開「只嘆太年輕」

丁寧出席曹西平告別式。李鍾泉攝

資深男星曹西平上月底於睡夢中安詳離世，享壽66歲。今（27日）親友為其舉辦名為「率真・謝幕」的追思演唱會，現場佈滿曹西平生前的帥氣身影，並發放他標誌性的哨子，讓親友以最符合他風格的方式送別。追思會由視如己出的乾兒子小俊（Jeremy）用心操辦，藝人丁寧也特別到場致意，在受訪時談起這位溫暖的前輩，一度眼眶泛紅。

丁寧分享穿亮色系的原因。李鍾泉攝

丁寧穿亮色外套送別 盼符合曹西平熱鬧風格

今日告別式現場氣氛哀戚卻不失溫馨，丁寧特別選擇穿著一件亮色系的外套現身。她表示，今天的心情很特別，是帶著想念與開心的心情來參加這場演唱會，「曹大哥一直都是一個很熱鬧的人，我覺得穿亮一點、開心一點，這才符合他會希望我們送他的方式。」她認為曹西平一生率真，最後一程也該走得繽紛。

曝菜鳥時期前輩暖舉 曹西平鼓勵：妳站在這就好美

談到與曹西平的緣分，丁寧回憶起剛入行時的青澀與不安。她透露當時自己非常沒有自信，常覺得在演藝圈格格不入，甚至懷疑自己的表現，但曹西平總會主動給予溫暖與肯定的力量。丁寧感性地說：「他以前常會跟我說『丁寧妳很好，妳要對自己有自信，妳站在那邊就不錯、就很美了』。」這些看似簡單的話語，對於當時還是新人的她而言，是莫大的鼓舞。

讚曹西平示範孝順 心疼離世年紀：真的太年輕了

丁寧也提到曹西平生前為人津津樂道的孝順事蹟。她感慨表示，曹西平對父親的照顧與付出，其實是為演藝圈甚至社會大眾上了很好的一堂課，提醒大家父母的重要性。對於好友的離去，丁寧坦言心中仍有遺憾，「雖然覺得他66歲真的還是太年輕了，但知道他在睡夢中離開，沒有受到病痛折磨，也算是一種福氣。」

期待在另一個世界精彩 曹大哥風格永存心中

面對曹西平的謝幕，丁寧送上最深的祝福。她認為曹西平一生過得精彩且自律，即便晚年較少出現在螢光幕前，依然保有自己的生活態度與堅持。她相信曹西平在另一個世界一定也能過得很精彩、很自由。隨著哨音聲在會場響起，丁寧與眾多親友一同用最響亮的聲音，送別這位永遠的演藝圈真性情巨星。

