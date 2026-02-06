丁寧劉修甫再續前緣 《深夜小狗神祕習題》演繹自閉症天才少年的心靈旅程

丁寧與劉修甫在舞台劇《深夜小狗神祕習題》再度合作，將激起演技火花。（果陀劇場提供）

果陀劇場37 週年的開春大戲，舞台劇《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月正式登陸全台；此次演出集結金馬獎女配角丁寧、新生代天才演員劉修甫，以及劉亮佐、蔡燦得、李璇、呂曼茵、凱爾、狄志杰、王也民、辰亞御等實力派演員，將情感張力推至極限，帶給觀眾一場視覺與心靈的雙重震撼。

本劇改編自暢銷小說，描述對質數著迷、熱愛福爾摩斯的自閉症天才少年克里斯多福。他對混亂的人類情感感到恐懼，但一場鄰居家神祕小狗命案打破了他規律的生活，使他踏出舒適圈，獨自展開尋找母親與揭開家庭真相的旅程。這段旅程不只是解謎，更是直視生命痛點後的救贖。

劉修甫在舞台劇《深夜小狗神祕習題》飾演自閉症天才少年。（果陀劇場提供）

曾以《刺心切骨》入圍金馬獎的劉修甫，在劇中挑戰演出克里斯多福。他表示：「最大的難題是必須真正理解他的世界，不是模仿，而是回到一個對世界毫無防備、只相信真相與邏輯的狀態。」丁寧則飾演少年的母親，細膩詮釋現代女性在家庭責任與自我追求間的掙扎。她說：「這部戲讓每位身兼多重角色的女性都能找到共鳴，即便世界充滿誤解與遺憾，愛依然有力量帶我們找到出口。」兩人繼影視作品後再度合作，情感張力將成為全劇核心。

《深夜小狗神祕習題》中文版將帶給觀眾前所未有的震撼。2月4日會員優先開賣，2月9日全面售票，購票請上果陀官網 www.godot.org.tw或Opentixhttps://www.opentix.life/。

