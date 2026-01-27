丁寧感念曹西平鼓勵「要自信」 小S送花籃哀悼「你不寂寞」

丁寧出席曹西平追思會。（林奕如攝）

曹西平去年12月29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy(小俊）27日在台北市懷愛館景明廳舉辦追思會。一早許多粉絲穿美美陸續入場，小S送上花籃哀悼：「曹大哥〜你不寂寞，很多很多人都會無法忘懷你瘋狂、可愛的靈魂。」會廳外也寫上「醜八怪！入場嘍！嗶！嗶～」

丁寧稍早也身穿白衣入場，她表示，「今天穿得亮一點，符合曹大哥愛美個性，相信他在天上看到我們這樣也會開心。其實我們是臉友，他在我低潮的時候鼓勵我要有自信，他很孝順，父母是最重要的，他這樣無病無痛的走也是很好。」

曹西平27日追思會。（林奕如攝）

曹西平生前和手足鬧翻，乾兒子Jeremy（小俊）和他沒有法定的關係，後事一度卡關，前三嫂龍千玉出手聯繫，曹的三哥曹南平願授權給乾兒子全權處理後事。

乾兒子忍悲處理後事，他邀請大家一起來參加曹西平的最後安可，哀悼寫下：「他是一個很正向、很認真生活的人，不管在舞台上，還是私底下，四哥對任何事情都很用心。很多時候，是四哥陪伴著我們，這一次，換我們來陪四哥。」現場準備一份限量的紀念哨子給大家，上面還刻有曹西平生前經典口頭禪「醜八怪」。

