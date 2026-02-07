丁寧細膩詮釋「掙扎與痛苦」 面對「自閉兒」感嘆：愛的力量找到出口

丁寧與劉修甫在《深夜小狗神祕習題》中飾演母子。果陀提供

舞台劇《深夜小狗神祕習題》描述一位對質數著迷、熱愛福爾摩斯的自閉症天才少年，他著迷於質數、熱愛福爾摩斯，卻對混亂的人類情感感到恐懼。一場鄰居家的神祕小狗命案，打破了他規律運行的世界，讓他鼓起勇氣踏出一輩子不敢離開的舒適圈，獨自踏上尋找母親、揭開家庭真相的旅程。

丁寧在《深夜小狗神祕習題》中飾演少年的母親，將細膩詮釋現代女性在面對家庭責任與自我追求間的掙扎與痛苦。丁寧表示：「這部戲讓每一位身兼多重角色的女性都能找到共鳴，它告訴我們，即便世界充滿誤解與遺憾，愛依然有力量帶我們找到出口。」她用愛與遺憾交織出的舞台呈現，將成為劇場內最動人的出口。

劉修甫挑戰演出對質數著迷、熱愛福爾摩斯的15歲自閉症天才少年。果陀提供

曾以《刺心切骨》入圍金馬獎的「國民弟弟」劉修甫，在這部劇中也將挑戰演出對質數著迷、熱愛福爾摩斯的15歲自閉症天才少年克里斯多福。為了貼近角色，劉修甫形容：「這次最大的難題是『必須真正理解他的世界』，不是模仿，而是回到一個對世界毫無防備、只相信真相與邏輯的狀態，這樣的表演才能讓角色不流於標籤，回歸到少年最單純、不帶雜質的內心。」

劉修甫與丁寧繼影視作品後再度合作，兩人之間既親密又疏離的情感張力，將會是本劇最令人揪心、也最動人的核心。《深夜小狗神祕習題》於4日會員優先開賣、9日全面開放售票。



