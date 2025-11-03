丁寧跟老公「互不相讓」吵架吵7年 激烈爭吵終轉念：關係是一面鏡子

丁寧出第三本著作《丁寧的轉念學》。（圖／齊石傳播）

丁寧出第三本著作《丁寧的轉念學》，再次聚焦於身心靈成長。多年來，丁寧以演員、作家與瑜伽老師等多重身分活躍於不同領域，這次，她用最誠懇、幽默的語氣，與讀者分享「如何讓自己從卡住到自由」。

她笑著說，自己真正體會「轉念」的力量，是在39歲懷孕時。面對原生家庭留下的恐懼與婚姻的不安，透過瑜伽練習學會「活在當下」，慢慢整理心裡的雜音，選擇用新的視角面對人生。「我不再活在父母的過去，而是學會與自己和解。」丁寧溫柔地說，「那是我人生最珍貴的練習。」

不只是在舞台與鏡頭前，丁寧也在生活中經歷無數次「轉念」。她坦言，在獲得金馬獎肯定後，反而陷入低潮與自我懷疑。「當工作突然歸零，我開始學會把每一次失落的案子、每一段緊張的人際關係，都當成練習轉念的機會。」

除了演藝生涯的歷程，這次她也難得談起家庭與親密關係中的轉念故事。她分享，結婚後和先生彼此互不相讓的性格，吵了整整七年，開始練習轉念後，在某次激烈爭吵的當下，忽然抽離並意識到：「關係是一面鏡子，不會照出自己所沒有的。」因此透過與先生的對映關係，作為修煉的過程，從中更了解自己，進而做好自己的功課。

而在母職的角色裡，她也不再追求完美媽媽的形象。「孩子叛逆的時候，我以前會焦慮想管，但後來學會等。當我願意相信他的節奏，他反而更願意靠近我。」這樣的親子互動，也成為《丁寧的轉念學》中幾個重要的篇章。

