丁寧靠瑜伽不糾結父母給的陰影 學會跟自己和解

（中央社記者洪素津台北1日電）演員丁寧今天舉辦新書發表暨簽書會，這是她的第3本著作，再次聚焦身心靈成長，她表示透過瑜伽學會整理心裡的雜音，也不再活在過去父母的陰影中，學會跟自己和解。

丁寧今天舉辦新書「丁寧的轉念學」發表暨簽書會，她說自己真正體會「轉念」的力量，是在39歲懷孕時，面對原生家庭留下的恐懼與婚姻的不安，靠瑜伽練習學會「活在當下」，慢慢整理心裡的雜音，選擇用新的視角面對人生，「我不再活在父母的過去，而是學會與自己和解，那是我人生最珍貴的練習」。

丁寧再分享，在獲得金馬獎肯定後，反而陷入低潮與自我懷疑，「當工作突然歸零，我開始學會把每一次失落的案子、每一段緊張的人際關係，都當成練習轉念的機會。」她認為演藝圈的壓力無所不在，但唯有學會轉念，才能讓能量重新流動起來。

而在母職的角色裡，丁寧也不再追求完美媽媽的形象，「孩子叛逆的時候，我以前會焦慮想管，但後來學會等，當我願意相信他的節奏，他反而更願意靠近我。」

「丁寧的轉念學」以30個日常練習為核心，帶領讀者從呼吸、思考到行動，一步步學習用更溫柔、穩定的方式面對生活挑戰。最後，丁寧鼓勵大家可以嘗試用呼吸法去帶領自己的平靜，「當你覺得撐不下去時，不妨先回到呼吸裡，給自己一點時間，真正的力量，常常在停下來的時候出現。」（編輯：謝雅竹）1141101