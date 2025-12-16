丁寧首挑高雄百K成功完騎 以「轉念學」征服魔王坡

【警政時報 張家燁／高雄報導】「全球百鐵認證高雄自行車百K挑戰賽」於前日（14）清晨6時在高雄國家體育場（世運主場館）盛大登場，由高雄市運動發展局局長侯尊堯、藝人丁寧、新竹市議員劉彥伶、全球百鐵認證創辦人陳彥良、醫護鐵人共同創辦人洪緯欣醫師等多位貴賓共同鳴槍，吸引超過上千名騎士齊聚高雄，為城市注入滿滿運動能量，活動並由台灣奧迪授權經銷商奧迪南部汽車擔任開騎車輛。



「全球百鐵認證高雄自行車百K挑戰賽」於高雄國家體育場清晨鳴槍起跑，現場集結上千名騎士，場面盛大。（圖/記者張家燁翻攝）

活躍於影劇圈、素有「最美水電工」、「台灣影劇一姐」之稱的實力派演員丁寧，成功完騎人生首場超過100公里的自行車耐力賽。本次賽事路線除沿途城市與自然景觀外，更包含被車友視為關卡的「魔王坡」中寮山高難度爬坡，對首次挑戰百K的丁寧而言，是一場體能與意志的雙重考驗；面對長距離騎乘帶來的乳酸堆積與撞牆期，丁寧將其長期倡導的「轉念」精神實際運用在賽道上，以穩定節奏與心理調適完成挑戰，最終順利完賽，成功獲得「全球百鐵認證初鐵馬賞」獎狀。她也在終點線分享挑戰心路歷程，並舉辦新書《丁寧的轉念學》簽書活動，為賽事增添高度話題性。

賽事途中，參賽騎士沿高雄市區道路前進，丁寧與醫護鐵人們開心合影，展現高雄百K自行車賽兼具挑戰性與友善氛圍。（圖/記者張家燁翻攝）

高雄市運動發展局局長侯尊堯表示，運動是青年最值得的自我投資，規律運動不僅能強化體能，更能為健康打下長遠基礎。運發局近年積極走入校園，推廣青春動滋券，鼓勵青年走進運動場館、嘗試多元運動項目，從校園生活開始培養良好運動習慣。鳴槍貴賓、立法委員邱議瑩辦公室專員陳建良也指出，高雄擁有豐富市景與自然條件，非常適合結合自行車、馬拉松及鐵人三項，透過運動帶動城市觀光與整體活力。

藝人丁寧於高雄百K自行車挑戰賽完賽後於終點舞台前合影留念，成功完成人生首場百公里耐力騎乘，展現跨界挑戰的毅力與自信。（圖/記者張家燁翻攝）

全球百鐵認證創辦人陳彥良指出，全球百鐵認證（Global 100 Triathlon Certification, G100TC）是全球首創的鐵人三項賽事及鐵馬賽事完賽紀錄認證平台，源自台灣，由醫護鐵人主導統籌，並獲得國際知名美利達自行車等眾多品牌支持。百鐵認證採線上零收費認證，並結合實體賽事現場，鼓勵更多愛好者共同參與；認證獎項涵蓋範圍廣泛，從鐵人賽事的「初鐵賞」累積至「百鐵賞」，到自行車（鐵馬）賽事的「初鐵馬賞」累積至「百鐵馬賞」，持續推動全民挑戰運動風氣。

醫護鐵人團隊完賽後於終點舞台合影，象徵運動結合公益與專業醫療支援，為「全球百鐵認證高雄自行車百K挑戰賽」增添溫暖力量。（圖/記者張家燁翻攝）

