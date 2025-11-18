丁小琥共諜組織案 高院諭令7人續押3月 楊千慧禁見解除

中國香港籍共諜丁小琥，在法警戒護下進入法院應訊。(記者羅沛德攝)

〔記者張文川／台北報導〕中國籍香港男子丁小琥，涉透過退役中校王文豪、譚俊明，吸收我國軍4名現役官士官加入共諜組織，刺探軍事機密，並遊說於戰時消極不抵抗；高檢署今依國家安全法等罪嫌，起訴丁小琥等7人，並將在押7人移審高等法院，高院法官晚間召開接押庭之後，9時40分許諭令7名被告皆羈押3個月，除了女中尉楊千慧獲解除禁見，其餘6人皆維持禁見。

68歲丁小琥為中國湖南人，已取得香港籍，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，來台發展組織，他多次利用商務、觀光名義來台，吸收我國2名退役中校王文豪、譚俊明，從而吸收現役的士官長呂芳契、少校參謀官楊博智、其姊中尉人事官楊千慧、姊夫少校管制官邱翰林等4名現役軍士官加入組織，刺探我國軍事機密。

廣告 廣告

檢調追查，丁小琥先吸收王文豪、譚俊明及民眾張志煒、何聖影(2人均已歿)為組織重要成員，再透過王、譚在台物色昔日同僚、部屬及同梯受訓的學長學弟，吸收為共諜，伺機刺探、收集機密資料，採論件計酬，依照情報資料的重要程度發放「獎金」，並遊說對方於未來若兩岸發生戰事時，配合率領部屬消極不抵抗。

檢調今年7月24日起共發動4波偵查行動，陸續搜索21處所、約談13人、查證16人，聲押禁見丁小琥等7人獲准，延押迄今起訴並移審，高院晚間開庭後裁定續押。

據悉庭訊時，部分被告承認部分犯行或犯罪事實，但有相互迴護情況；有被告主張因身體健康因素，請求具保停押，願意配合限制出境出海及配戴科技監控設備，但都被法官否決。

合議庭認為7人有勾串、逃亡之虞，具保、科控等替代方案無法取代羈押，為了確保後續審理，諭知丁小琥等7人皆羈押3個月，其中6人禁止接見通信，楊千慧除外。

此外，丁小琥並透過男子陳俊安以地下匯兌方式，將工作經費1112萬元洗錢進入台灣，用以支付購買軍事情報。台北地檢署今日另案依洗錢罪、違反銀行法罪嫌，起訴陳俊安、丁小琥、王文豪3人。

被告少校管制官邱翰林在法警戒護下進入法院應訊。(記者羅沛德攝)

現役士官長呂芳契在法警戒護下進入法院應訊。(記者羅沛德攝)

中尉人事官楊千慧在法警戒護下進入法院應訊。(記者羅沛德攝)

少校參謀官楊博智在法警戒護下進入法院應訊。(記者羅沛德攝)

退役中校譚俊明在法警戒護下進入法院應訊。(記者羅沛德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「光頭共諜」丁小琥移審 高院漏夜開接押庭

苗栗女國中生墜樓 失去生命跡象送醫不治

獨家》國小數學期中考分數疑雲 警方要查學童考82？還是98分？

獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

