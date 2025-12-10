丁教授造謠她論文抄襲遭提告喊「筆誤」？ 徐巧芯：字跟音都不同

明新科技大學企業管理系副教授丁國章昨在「脆」（Threads）發文，指控新竹市長高虹安與國民黨立委徐巧芯論文抄襲都沒事。徐巧芯在下方留言「法院見」。目前最新進度，校方聲明切割為個人行為，丁在徐的「脆」發文底下回應稱「是南投市長（南投縣長）許淑華，筆誤」。徐巧芯再回應反問「字跟音沒有一個一樣的是要怎麼『筆誤』？」

國民黨立委徐巧芯。（中天新聞）

徐巧芯的回應文，博得1.9萬人按「心」（讚），不過網民留言則是展開攻防大戰。

此事源於媒體人黃揚明在臉書爆料，有人以明新大學企管系副教授丁國章（Kuo-Chang Ting）名義，以「kcting82」為稱呼，在社群平台「脆」（Threads）上發文力挺小孩在校園霸凌女同學的民進黨立委賴瑞隆，但他在文中指控新竹市長高虹安與國民黨立委徐巧芯論文抄襲都沒事，林志堅（林智堅）卻被攻擊的體無完膚，此舉徐巧芯立即回應「法院見」。黃揚明還嘲諷「大型翻車現場」。

事情爆發後，「kcting82」在「脆」的該篇貼文疑於下午移除，只留下徐巧芯的回應文並回應網友質疑，稱「筆誤已經馬上更正，抱歉」。

另方面，丁國章的臉書簡介上也說「David Ding 帳戶已經被停權了，希望繼續用這個帳號發聲」。不過黃揚明的臉書上已經發布該張截圖。

明新科技大學發表聲明切割。（取自徐巧芯Threads）

明新科大晚間發出正式聲明，強調該言論純屬教師個人行為，與校方立場無涉。徐巧芯在「脆」也轉發這則聲明並意有所指地發文，「不是學校的錯，是丁丁老師自甘墮落」。

徐巧芯還發文言明「今天告了七個人，包含丁老師。望周知。」

「kcting82」發文回應「是南投市長（南投縣長）許淑華，筆誤」

不過，徐巧芯回應特別標明兩個名字的注音符號，並質疑「字跟音沒有一個一樣的是要怎麼「筆誤」？自己去跟檢察官、法官解釋吧！」

徐巧芯在脆上發文，質疑丁老師筆誤的說法。（取自徐巧芯Threads）

