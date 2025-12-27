丁文琪慶生出現3位「拯救華語樂壇」大咖 老婆一個比一個美

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁文琪今(27日)歡慶41歲生日，老公林宥嘉和好友們齊為她慶生，她分享照片，結果包含她在內的3位音樂人老婆，被網友大讚一個比一個漂亮。

林宥嘉和丁文琪夫妻感情甜蜜，太太過生日，林宥嘉當然要放下音樂工作好好幫老婆慶生，此外也邀來兩度獲得金曲獎台語歌王的陳建瑋夫婦，以及棒棒堂成員，擁有多家知名連鎖餐廳的阿緯夫婦，一起向丁文琪獻上生日祝福。

丁文琪分享慶生照，並寫到：「謝謝拯救華語樂壇的好朋友們。」3對演藝圈夫妻合照曝光，也讓網友感受到他們的甜蜜與喜悅。過去林宥嘉夫婦就曾多次到阿緯的餐廳用餐，就連他們一對兒女也很喜歡。另外林宥嘉和陳建瑋都是做音樂十分投入的創作歌手，林宥嘉也入圍過金曲獎歌王。

