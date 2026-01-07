丁春誠久違露面喊：我們結婚了！ 與丁噹甜蜜接吻照曝光

【緯來新聞網】丁噹2026年推出最新催淚單曲〈最痛的遺憾〉，特別邀請丁春誠出演，近來多投身藝術工作，難得邀請跨刀拍MV，讓丁噹從中學到很多，她說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好。」

丁春誠（左）近來多投身藝術工作，難得跨刀為丁噹拍MV。（圖／相信音樂提供）

劇中求婚戲，劇情安排兩人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」被問及〈最痛的遺憾〉，丁噹哀傷地表示至今還沒被求婚過，丁春誠貼心地回說：「你今天已被求婚了呀！」在劇中彌補丁噹的遺憾。

丁噹和丁春誠見面兩次一開演就有吻戲。（圖／相信音樂提供）

演戲過程中，一人給一人接，兩人雖然才見二次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足，鏡頭一開拍兩人「一吻」完成，丁春誠也說：「很享受在片場演出的狀態，大家有明確目標完成它，第一次跟丁噹合作，互動真的很棒！」兩人劇中浪漫甜蜜互動也延續到了劇外，劇中丁春誠為丁噹下廚，他特別在MV預告文底下俏皮留言「想念我我的食物，隨時讓我知道，cook for you」丁噹也回：「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you。」



〈最痛的遺憾〉由「旋律工廠」蕭秉治為丁噹量身打造動人新作，繼〈冷血動物〉後睽違14年丁噹向師弟邀歌終於成功，丁噹以溫柔強韌聲線，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛。該曲將收錄於丁噹即將1月發行的自選、新歌精選輯中。

