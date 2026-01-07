丁春誠突喊「我們結婚了！」 丁噹曝「最痛的遺憾」

情歌天后丁噹推出最新催淚單曲〈最痛的遺憾〉，該曲由蕭秉治為丁噹量身打造，也是繼14年前〈冷血動物〉後，丁噹再次向師弟邀歌成功，丁噹以溫柔強韌聲線，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛，MV特別邀請丁春誠演出，劇情描述丁噹失去摯愛丁春誠後的心碎與無法釋懷的思念。

(圖｜相信音樂提供)

近年多投身藝術，戲劇等工作的丁噹說：「雖然有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，很多細節都會先想好。」像是劇中求婚戲，劇情安排兩人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。

被問及〈最痛的遺憾〉，丁噹哀傷地表示至今還沒被求婚過，丁春誠貼心回應：「你今天已被求婚了呀」，在劇中彌補丁噹的遺憾。兩人雖然才見二次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足，鏡頭一開拍兩人「一吻」完成，丁春誠分享：「很享受在片場演出的狀態，大家有明確目標完成它，第一次跟丁噹合作，互動真的很棒！」

兩人劇中浪漫甜蜜互動也延續到了劇外，劇中丁春誠為丁噹下廚，特別在MV預告文底下俏皮留言「想念我我的食物，隨時讓我知道，cook for you」丁噹也回：「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you」。

(圖｜相信音樂提供)