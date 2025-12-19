丁春誠首辦藝術個展《未經許可的身體》談「站立哲學」揭穿生存決策

娛樂中心／蕭翰弦報導

丁春誠首度舉辦個展，以陶作為主要創作媒介（圖／ TIN TIN STUDIO 提供）

丁春誠跳脫演藝工作身分，近年來跨界藝術領域有成，擔任策展人並親自沉浸藝術家領域，周遊世界各國尋找藝術靈感，近日他無預警首度舉辦個展《未經許可的身體（Bodies Without Permission）》，以陶作為主要創作媒介，從「站立」這一最基本卻最容易被忽略的身體狀態出發，深入探討個體如何在制度、結構與現實條件中成立自身的位置。

丁春誠跳脫策展人身分，潛心於藝術領域。（圖／TIN TIN STUDIO提供）

如同自己人生縮寫般，丁春誠表示，展中作品並未參考任何既有造型或標準姿勢，而是從「身體在沒有標準答案時如何選擇」這一核心問題出發。每一件作品都呈現不同的傾斜、彎曲與支撐方式，這些差異並非刻意設計的變化，而是身體在特定條件下為了站立所做出的判斷。他強調，姿態在這裡不是表現，而是身體正在思考的痕跡，是一次次無法撤回的決策所留下的結果。

丁春誠的作品並未參考任何既有造型或標準姿勢，是從「身體在沒有標準答案時如何選擇」這一核心問題出發。（圖／TIN TIN STUDIO提供）

該展覽並非由孤立作品組成，而是一個共存的系統。作品在空間中成立自己的位置，同時也迫使其他作品重新定位，形成一種「如何一起站著，卻不必一致」的關係。丁春誠透露，「這並不是要對抗秩序，而是讓秩序不再成為唯一的參照。在這個系統中，沒有中心、沒有主從，每一個形體都以自己的條件維持平衡，差異本身即構成秩序。」

丁春誠跳脫策展人身分，潛心於藝術領域首度舉辦個展。（圖／TIN TIN STUDIO提供）

材料處理上，他透過絞胎混土的方式，將不同來源、不同時間的陶土揉合於同一形體之中。這些紋理並非裝飾，而是材料歷史的痕跡，是差異被保留下來的證據。丁春誠認為，「身份並非穩定標籤，而是一種持續被形塑的物質狀態，紋理如同皮膚，記錄著過程，而非象徵意義。」

丁春誠跳脫策展人身分，潛心於藝術領域首度舉辦個展。（圖／TIN TIN STUDIO提供）

製作過程本身亦是一場與現實條件下的不協商。他坦言，在濕胚狀態下調整姿態極易因結構不穩而龜裂，必須精準控制濕度、重心與支撐點；成形後還需長時間以多重支撐固定，直到坯體完全穩定。燒製前，底部的處理更是關鍵，只要殘留釉料，便可能在高溫中與棚板黏結，導致報廢，「即便顏色外型燒得很美，當場摔碎敲掉。」

丁春誠跳脫策展人身分，潛心於藝術領域首度舉辦個展。（圖／TIN TIN STUDIO提供）

丁春誠形容，陶藝創作在當下是感性的，但整個製作過程卻極為理性，涉及物理、化學與結構計算。陶土會回應、會抵抗，也會留下每一次施力與猶豫的痕跡，迫使創作者無法假裝什麼都沒發生。對他而言，陶不是媒材，而是一種現實條件，使雕塑成為「思考正在發生的狀態」。

《未經許可的身體》從12月17日開展至2026年1月11日在「若水 La Brume 大安」展出，邀請大家記住作品中那種看似不穩、卻持續在平衡中的狀態。開展當日不少好友默默力挺，包括女星關穎，以及寶媽也到場。丁春誠希望，這些姿態不只存在於展場，而能回到每個人自身的身體經驗中，成為我們在世界中為自己找到位置的方式。

