丁松筠紀錄片 「築橋者的藍圖」回望媒體分享愛

（中央社記者洪素津台北4日電）紀錄片「築橋者的藍圖」記錄深愛台灣的已故外籍神父丁松筠人生喜樂與艱辛，首映會今天舉行，同為神父的弟弟丁松青到場，藝人張小燕、媒體人沈春華等人也參加，現場溫馨感人。

丁松筠於1967年自美國來到台灣，在台灣扎根超過半世紀，於2017年逝世。丁松筠是神父，也是主持人、教育者與表演者，更是台灣宗教傳播與媒體教育的重要推手，將其專業與熱忱帶往亞洲多國，協助建立媒體人才與培訓制度，透過跨文化交流搭起理解與和平之橋。

「築橋者的藍圖」今天在台北松菸誠品電影院舉行首映會，丁松青、張小燕、沈春華等人到場力挺，此片以真摯視角回望丁松筠（Fr. Jerry Martinson, S.J.）的生命軌跡，呈現這位深愛台灣的外籍神父如何跨越文化、語言與世代，成為台灣家喻戶曉的人物。

特別的是，「築橋者的藍圖」是由丁松筠以原音親述人生的喜樂與艱辛。透過細膩的影像語彙與自1940年代以降的珍貴畫面，呈現他如何分享愛、推動教育與公共議題，並製作大量深具意義的節目，啟發觀眾與青年。

丁松筠在片中說道：「我認為最有意義的，而且最讓我能夠留在光啓社做大眾傳播工作，就是因為我覺得可以透過電視，或大眾傳播媒體傳出積極健康的價值觀，是相當有效果的。那個時候我開始知道，為什麼天主派我到光啓社。我覺得天主在我心裡告訴我，可能我的本堂，就是需要透過這個攝影機的鏡頭，才能夠找到。」這份堅定，陪伴他直到生命最後。（編輯：管中維）1141204