丁澤仁長文揭「唯一的姐」真相 遭粉絲控制要求他去結紮
大陸男星丁澤仁19日於26歲生日這天，在微博發布長文，首度以完整篇幅回應4年前震撼娛樂圈的「唯一的姐」風波。他表示，這是自己成立個人工作室後、真正能掌控人生的第一個生日，因此決定把多年來承受的壓力、痛苦與心聲一次說清楚。
他回憶，自己15歲被星探選中、前往海外當練習生，19歲那年在返家高鐵上，一名自稱40歲、有家庭與孩子、強調不會打擾他的粉絲突然在他面前痛哭，聲稱想追星卻只能向黃牛購買行程，希望他能提供聯繫方式。
丁澤仁坦言，當時因心軟、毫無處理經驗，就把聯繫方式給了對方。之後，這名粉絲（他稱作「郝女士」）逐漸融入他的生活，給予事業上的協助、扮演「大姐姐」角色，讓他一度感覺自己相當幸運。
然而，當他事業開始攀升、並開始談戀愛後，情況瞬間失控。郝女士得知他戀情後立刻威脅，「揚言要毀了我」。他恐懼自己曾在失意時口不擇言的抱怨會被利用，也擔心公司知道他私聯粉絲、進而影響工作，更怕因輿論導致項目受損、造成天價違約金。
在巨大壓力下，丁澤仁表示自己只能選擇安撫、軟化，甚至在被逼迫下寫下不實「手寫信」。但換來的不是平息，而是長達近一年的精神控制，被要求回報每日行程、訊息必須「秒回」、不得理會她不喜歡的粉絲、長時間的辱罵、還威脅要揍丁澤仁前女友，甚至荒謬要求他「去結紮」來滿足控制慾。對方甚至曾對他進行長達8小時的持續性辱罵，當時他瀕臨精神崩潰，丁澤仁表示當年的影片在外界看來或許都是做秀和笑話，不過當時才21歲的他，真的不知道該怎麼辦。
這樣的情況持續一段時間，直到對方開始騷擾他的母親。丁澤仁透露，郝女士在完全不知道地址與電話的情況下，竟能對母親連打百通電話，甚至到家門口堵人，逼得他們連夜搬家。之後他選擇完全斷聯，卻迎來對方的反擊——包括「約砲」、「劈腿」、「私生活混亂」等指控，以及在網路爆紅的「唯一的姐」錄音。他強調，所有指控均無事實依據，但卻讓他承受4年罵名，留下難以磨滅的心理陰影。
文末，丁澤仁向粉絲道歉，「讓你們跟著我一起被罵了4年」。他強調自己從未做過那些骯髒行為，是一個對感情負責、遵紀守法的人，並承諾會用努力回應支持他的粉絲，「是你們給了我勇氣」。最後更公開表示：「以上所述全部屬實，如有虛假，我願意承擔一切法律責任。」
