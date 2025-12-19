丁特大方公開頻道月收54萬 約沈伯洋辯論初衷曝

行政院針對藍白聯手通過的「財劃法修正案」正式行使「不副署」權，引發政壇與民間熱議。前《英雄聯盟》職業選手、現任電競直播主丁特（本名高偉晏）邀請民進黨立委沈伯洋辯論遭拒，不過直播中他大方公開頻道收入也引發網友討論。

丁特在直播中大方公開自己的頻道收入。（圖／資料照）

丁特近日在直播中透露，今年11月中到12月的頻道收入大約是1萬7000美元，折合台幣約54萬元。不過他補充，請片師（影片剪輯師）幫忙剪片，每月薪水就要付40萬元，所以自己只剩下十多萬元，這還沒算上業配、手搖飲副業和其他活動的收入。事實上，過去他也曾秀出後台數據，從2018年1月到2025年3月，頻道總收入高達269萬美元，約台幣8500萬元。

丁特邀約民進黨立委沈伯洋辯論「財劃法修正案」行使「不副署」權，被網友猜測是否是想要「約戰」。對此，他則澄清自己只希望請教沈委員，或邀請其他立委、議員或沈委員助理，解釋一下「不副署」的法律依據，讓大家都能理解這個爭議；他強調自己只是想讓大家多交流、減少對立。

