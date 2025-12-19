丁特約戰沈伯洋「直播講課」？他抖出真實目的：大家和解一下

政治中心／周希雯報導

行政院日前宣布不副署藍白聯手通過的《財劃法》，總統賴清德隨即跟進發表談話；此舉引發人氣直播主丁特（薛弘偉）不滿開炮，民進黨立委沈伯洋無奈呼籲，「可不可以論述實質內容？」對此，丁特當場邀約沈伯洋直播講課，事後在直播坦言此舉並非約戰、而是請教，「互相嗆來嗆去，這樣沒有幫助啊！」

丁特近日在Threads發文砲轟，「手握大權的總統說在野獨裁，高喊普發違憲然後發錢的行政院長說要站出來護憲，這種屁話到底要講給誰聽？」釣出沈伯洋留言，「可不可以論述實質內容，這樣大家也比較好討論。」丁特也立即回覆「隨時歡迎沈委員來直播講課，我幾個月前就有留訊息邀請您了但沒有收到回覆，如果委員有意願的話我可以再發一次訊息給您」。沈伯洋查看後也給予回應，「我脆這邊訊息只有三個，還是IG？但我的IG沒在用（只拿來同步）。」

丁特曬出對話截圖，表示半年前曾傳訊息邀約。（圖／翻攝「dinter_1126」Threads）

對於丁特提出直播講課，沈伯洋表示「直播我常播，比較不是問題，但我不需要講課啦，我的見解大部分都會寫下來或者在質詢說。我只是想要知道『政府解釋是唯一依據』這件事，畢竟現在立法機關是強壓各種法律解釋，這跟我認知不符。」沈伯洋認為，討論當然沒問題、每人3到5分鐘輪流交流最有效果，「但說真的直接寫在這邊也很足夠（新發文也可以）。你可以告訴我你現在最大的疑慮是哪一塊嗎？還是你對立院獨大的問題不同意呢？我晚上到家可以來回。」

沈伯洋現身回應丁特的邀約。（圖／翻攝「dinter_1126」Threads）

對此，丁特近期直播被問到後續，他先是請大家別再故意洗版，「不要再挑起對立啦，我的目的其實很明確，希望可以促成社會和諧，大家打破同溫層，讓訊息交流一下，不要兩邊的仇恨值都這麼高，互相嗆來嗆去，這樣沒有幫助啊。」他認為，如今當務之急是「趕快找個公約數，大家和解一下，讓事情可以往前走，無論你支持什麼黨派」，即使最後沒約成沈伯洋也沒關係，「你再去逼他等於也是挑起對立嘛，反正他要來就會來」。

丁特強調，並非約戰沈伯洋，而是想請教對方幫忙解惑。（圖／翻攝「Dinter」臉書）

丁特也附上今年5月私訊沈伯洋臉書的截圖，邀約對方連線直播討論時事議題，希望透過理性討論消除社會摩擦。他感嘆，「其實我們沒有很想要碰政治，只是有一些事看不慣出來講幾句」，若有其他政治人物願意討論、解惑他的疑點也很高興，同時強調「你們一直覺得我在約戰沈委員，其實不是，我其實是想請教沈委員，直播講課什麼意思？他是老師、我是學生，我希望他教導幫我解惑為什麼可以不副署」，也期待2人能打破同溫層聊聊，「大家想要看戲，所以就把那個張力拉得很大，我其實從來都不是想約戰」。





