丁禹兮《山河枕》10／30開播！古裝高顏值叔嫂戀5大看點 攜手宋茜戰場復仇｜集數、播出平台看這裡

【文／徐瑞安】宋茜、丁禹兮主演的古裝劇《山河枕》正式定檔，將於10月30日上線 WeTV開播。該劇改編自墨書白同名小說，劇情以戰亂為背景，講述將軍遺孤與將門孤女為復仇結盟，聯手調查家族死亡真相，卻在「偽叔嫂」身分下暗生情愫，這段年上年下的禁忌愛情嗑起來相當帶感，而高人氣丁禹兮與宋茜的高顏值合作，也讓《山河枕》未播先熱，討論度持續攀升，以下帶你看《山河枕》5大看點。

線上看推薦：《山河枕》

開播時間：2025年10月30日

播出平台：WeTV

主演卡司：宋茜、丁禹兮

集數：40集

《山河枕》看點1：將軍孤女×將門遺孤聯手復仇

故事設定在大遂與北岐連年征戰的世界觀，衛家七萬將士戰死沙場，而將軍之女楚瑜（宋茜 飾）因父親被殺疑點重重，為查真相主動入局；聯手衛家唯一倖存者衛韞（丁禹兮 飾），調查整起事件，更不惜嫁給衛家戰死的大郎當寡婦，當面對衛韞質疑，她堅定質問「我爹爹被岐人殺害，你父兄也戰死沙場，若是不能殺了那些北岐人，你甘心嗎？」因而牽起了兩人聯手復仇的主線劇情。

《山河枕》看點2：禁忌感爆棚的「偽叔嫂」愛情

《山河枕》的愛情故事注定波折，楚瑜為了調查父親死亡真相，嫁給衛家犧牲的長子，因此成為了男主衛韞名義上的大嫂，但從預告看來，衛韞從最初對她的感情就不單純，似乎也心儀著她，然而二人成為「偽叔嫂」後，該如何突破身分的束縛，正大光明的相愛？還是因為此而被迫收拾內心感情？這段充滿禁忌的叔嫂戀走向究竟會是喜劇或悲劇收場？讓劇迷好奇不已。

《山河枕》看點3：姐弟戀如何突破年上年下差距？

劇情中，楚瑜比衛韞年長三歲，身為將門之女的她，個性不拘小節、桀傲不馴，更曾說過：「窈窕君子，熟女好逑。」可見不是普通的名門閨秀，而在她眼中，衛韞不過是個「被寵壞的衛家七郎」，她年長三歲、是姐姐，衛韞在她眼裡就是小弟弟，還說過：「小孩子不跟他計較。」然而衛韞卻早就對楚瑜有情，曾在她醉後送她回家，情愫藏得很深，二人之間年上年下的年齡差，又會如何突破成真愛呢？

《山河枕》看點4：雙向奔赴愛情金句

《山河枕》中，楚瑜和衛韞的之間不只是純愛悸動，更是攜手合作、保護山河的雙向守護，衛韞的愛情觀是，只要是他喜歡之人，就傾盡全力去喜歡他，不求回報，更對楚瑜說：「只要有我在，你便可肆意而為，無恙一生。」而豪放不羈的女將士楚瑜，只要愛上了，也是不顧一切：「我不在乎別人怎麼看我，只要我願意，千難萬險皆可赴。」

《山河枕》看點5：陳喬恩、周潔瓊配角群像

《山河枕》的配角陣容也精彩，由周潔瓊飾演的「楚錦」與陳喬恩飾演的「長公主」加入，讓不少劇迷期待二人的角色會為劇情增添怎樣的火花？從目前釋出的預告看來，楚錦似乎會與衛韞、楚瑜形成三角關係，陳喬恩飾演的長公主身分尊貴，更掌握朝局權勢，對於局勢有著關線性的作用，而她對於男女主角，究竟是助力還是阻力，就要待劇情開播後揭曉了。