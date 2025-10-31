丁禹兮宋茜《山河枕》竟談「偽叔嫂戀」成毅《天地劍心》熱度冠軍

大陸古裝劇掀起一波熱潮，兩部備受期待的作品引發觀眾熱烈討論。由丁禹兮與宋茜主演的《山河枕》以「偽叔嫂禁忌戀」為賣點，講述將軍遺孤與將門孤女為復仇結盟，卻在特殊身分下暗生情愫的故事。同檔期推出的《天地劍心》則由成毅與李一桐二度合作，描繪人與妖之間的虐戀，該劇已開播並迅速登頂平台熱度榜，感人劇情讓觀眾為之動容。

雙強復仇劇《山河枕》上演叔嫂禁忌戀。（圖／Disney+提供）

《山河枕》背景設定在大遂與北岐連年征戰的時代，百姓生活水深火熱，衛家七萬將士更戰死於白帝谷。劇中丁禹兮與宋茜飾演的角色因家人慘死於戰場，為復仇而結盟，共同調查家族死亡真相，然而兩人在「偽叔嫂」的特殊關係下逐漸萌生情愫。這樣的設定讓《山河枕》在正式播出前就引起廣泛關注。除了兩位主演外，陳喬恩特別出演霸氣長公主一角，她表示這將是她很喜歡的角色之一。華麗的演員陣容更進一步提升了觀眾的期待值。

《天地劍心》名場面襲來！成毅萬劍穿心締造悲劇美學巔峰。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

與此同時，由古裝男神成毅主演的《天地劍心》已經開播並掀起熱潮，迅速登上平台熱度榜首位。這也是繼《英雄志》後，成毅與李一桐再度合作。劇中成毅飾演「王權富貴」，一個被培養成斬妖除魔最強武器的兵人。故事發展中，他願意幫助李一桐飾演的蜘蛛精化形成人，甚至為了保護對方而被萬劍穿心。成毅角色感受到「因情而起」的心中溫度，這段人妖虐戀情節打動了無數觀眾，令戲迷為之動容。

