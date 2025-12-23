丁禹兮彎腰替劉宇寧做1事登熱搜 網讚「教養刻在骨子裡」

丁禹兮(右)彎腰幫劉宇寧(左)拿掉鞋底紙片，暖舉登熱搜。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、劉宇寧工作室 微博）

2025年大陸「騰訊星光大賞」於21日盛大舉行，活動現場星光熠熠，眾多人氣藝人齊聚一堂。其中男星丁禹兮雖因身體不適，未能如期走上紅毯、延後入場，仍被捕捉到多個貼心小舉動，在網路上掀起熱烈討論。

網上傳出一段側拍影片，只見丁禹兮坐在劉宇寧身旁時，現場散落的彩帶紙片不慎黏在劉宇寧鞋底，細心的丁禹兮低頭注意到後，未發一語便俯身替對方將彩帶取下，暖心舉動被捕捉到，而劉宇寧也隨即向他道謝。該畫面曝光後火速登上熱搜，不少網友大讚：「真的是很有教養的好孩子」、「細心到讓人佩服」。

廣告 廣告

事實上，這並非丁禹兮當晚唯一被拍到的暖心瞬間，網友進一步挖出他在活動中的多個助人細節，包括隔空攙扶跌倒的孟子義、在鞠婧祎離席時替她將披肩疊好、幫陳都靈代為保管手機，甚至替宋祖兒摘掉頭髮上的彩帶碎片等，一連串貼心行為讓不少人直呼：「太暖了」、「丁禹兮是很好很好的人」、「人品好」、「孩子好細心」、「刻在骨子裡的禮貌與教養」。

不過，暖心行為也引來不同聲音。部分網友質疑他是在刻意製造話題、炒熱度，甚至酸言酸語稱其為「表演型人格」，認為一整晚頻頻助人「看著反而招人嫌」。對此，不少粉絲也替他緩頰，是一種「看不得別人不方便」的本能反應，感嘆「善良的人永遠被審判，一舉一動都不被認可，還好同樣善良的人會珍惜他」，相關討論至今持續延燒。

更多中時新聞網報導

柯煒林飛台挺《大濛》 奈良美智已2刷

目擊凶案現場滿地血 勵齊女孩惟婷睡不好

學者促制度改革 推多元包裹支付