丁禹兮愛上宋茜「偽叔嫂戀」超吸睛 扶棺送葬片段逼哭觀眾

宋茜在《山河枕》飾演將門遺孤楚瑜，為了調查父親戰死的真相，成為已故鎮國侯長子衛珺的遺孀，與衛家僅存的小兒子衛韞（丁禹兮飾）成為同盟，兩人攜手揭露暗流湧動的權謀布局，更擦出禁忌愛火，上演一段「偽叔嫂」戀，衛韞曾對楚瑜說：「你又不是我真大嫂」挑明心意，而楚瑜也用「愛本是無罪、亦不後悔」來回應此情。

「古裝女神」宋茜在《山河枕》中初登場身穿一襲紅衣、手持長劍，站在城牆上帥氣舞劍，堅定有力的眼神、動作乾淨利落，兼具舞蹈的優美與武打的凌厲，連導演都稱讚她將「舞蹈韻律融入武打」，展現出宋茜專屬的「女將軍」英姿颯爽氣場。

《山河枕》宋茜飾演「楚瑜」。（愛爾達電視提供）

宋茜為了貼合角色，不但提前數月進組接受高強度的武打、體能訓練、每日揮槍800次、身披十幾斤鎧甲實拍打戲，在零下1度的雪地拍攝，更被武術指導評價為「可做武替」等級。此外，她還為戲嚴格飲食控制和身材管理，身高168公分的她，把體重狂降至40公斤，細節打磨成就「楚瑜」的每一個名場面。她從在訪問中曾說：「楚瑜是個果敢又獨立的人，她時刻保持清醒，但內心又很柔軟，她非常明白自己當下要做什麼，及應該要做什麼事情，就是這樣的人物特質非常打動她。」

丁禹兮角色是鎮國侯家族受寵的小兒子，他目睹父親和兄長戰死沙場後、崩潰痛哭送葬片段，讓所有觀眾跟著共情落淚、心疼不已，被問到創作時的心境時，他說：「我會去尋找這個角色的遺憾和難處。」

丁禹兮飾演「衛韞」愛上宋茜「偽叔嫂戀」超吸睛。（愛爾達電視提供）

像是一場他在拍扶靈回京的那場戲時，「我在棺材邊看到上面有破損和小瑕疵，當時我給自己的心理建設是『父親和哥哥我已經盡力準備這些棺木了，但還是有些磕碰很對不起你們，但小七已經盡力了，我努力把大家帶回來了，你們為什麼當初不乾脆一起把我帶走』，我已經麻木的從戰場走回家，看到其他活生生家人的那刻，我才把壓抑的情緒、無助的釋放出來。」《山河枕》11月28日MOD影劇館＋、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

