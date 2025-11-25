丁禹兮洗鴛鴦浴 熱吻鄧恩熙40秒

丁禹兮攜手「靈動系美女」鄧恩熙主演探案愛情劇《長樂曲》，2人除了忙著查案外，也有許多甜蜜的劇情，其中熱吻長達40秒的「鴛鴦浴告白吻」成為名場面，她獻出螢幕初吻超緊張，「在之前可能很少拍感情戲，特別擔心大家看了覺得很奇怪，他就一直給我傳授經驗，像一個大哥哥一樣。」

鄧恩熙談到跟丁禹兮拍戲的印象，「他是個很穩重的人，再合作會發現他本人的性格是非常可愛的，有反差感。」丁禹兮飾演內衛府大閣領「沈渡」，有著「白無常」稱號，他解釋最初合作時，因角色較陰鬱，「給人的感覺會比較疏離，那時和她沒有過多交流，這次一合作發現很有默契。」

鄧恩熙劇中飾演善於判案的刑部書吏「顏幸」，為了保全父親的仕途替姊代嫁，先婚後愛、互相鬥嘴的橋段，深受觀眾喜愛，像是剛成婚要同房，鄧恩熙為了與丁禹兮唱反調，在劇中直接和他同床共枕，並得知男方有嚴重潔癖，於是故意把食物掉在床上，讓他直接大吼要換床。

還有一場戲，鄧恩熙下廚準備一大桌菜，丁禹兮誇讚手藝了得，鄧恩熙竟脫口：「做飯和驗屍的道理都差不多，用保存和解剖屍首的方式處理這個雞肉，做出來的口感就會跟剛殺掉的一樣。」還說調味料的靈感，來自於醃屍體的香料，嚇得他反胃想吐。 該劇25日起周一至周五晚間7點在中天娛樂台播出。