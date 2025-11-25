丁禹兮《長樂曲》白無常嚇跑新娘！熱吻鄧恩熙40秒鴛鴦浴

鄧恩熙（右起）在《長樂曲》獻螢幕初吻給丁禹兮。（中天娛樂台提供）

丁禹兮攜手「靈動系美女」鄧恩熙主演的探案愛情劇《長樂曲》，25日在中天娛樂台首播，鄧恩熙飾演善於判案的刑部書吏「顏幸」，替姊代嫁給有著「白無常」稱號的「沈渡」，兩人先婚後愛，現實生活中相差10歲的兩人，互動都毫無年齡差，CP感超強。

《長樂曲》其實不是丁禹兮首次與鄧恩熙的合作，兩人過去在電影《天才遊戲》合作過，不過當時並未有感情線，鄧恩熙談及對丁禹兮第一印象時，提及「丁哥是一個很穩重的人，再次合作會發現他本人的性格是非常可愛的那種，有反差感」，丁禹兮也解釋兩人最初合作時，角色較陰鬱，「給人的感覺會比較疏離，那個時候沒有過多的交流，但這次一合作發現很有默契，所以覺得還挺奇妙的」。

丁禹兮（左起）、鄧恩熙《長樂曲》先婚後愛一同破獲懸案。（中天娛樂台提供）

而鄧恩熙在《長樂曲》因為要分析案情，並把線索一一拼湊還原命案的真相，所以台詞都很長，也讓丁禹兮誇讚「因為她在劇中的角色是一個非常活潑俏皮且靈活思維，被要求台詞要又溜又順，但她詞量大，所以她每天回去卸妝前先背，卸完妝再背，睡前又再練，第二天刷牙還要再確認」，對於她敬業的態度相當佩服。

《長樂曲》以刑偵緝凶為主，兩人鬥嘴畫面和甜蜜互動，深受觀眾喜愛，剛成婚要同房時，鄧恩熙為了與丁禹兮唱反調，竟直接和他同床共枕，因此發現丁禹兮有相當嚴重的潔癖，於是故意把食物掉落在床鋪上，讓丁禹兮直接大吼要下人把床鋪換了。更有一場戲，鄧恩熙為丁禹兮洗手作羹湯，做了一大桌子的菜，而丁禹兮也被鄧恩熙的手藝所驚艷，但剛誇讚完，鄧恩熙竟脫口：「我就說做飯和驗屍的道理都差不多，用保存和解剖屍首的方式來處理這個雞肉，做出來的口感就會跟剛殺掉的一樣」，還說調味料的靈感來自於醃屍體的香料，嚇得丁禹兮反胃想吐。

鄧恩熙《長樂曲》飾演替姐出嫁的「顏幸」。（中天娛樂台提供）

被封為「古代版史密斯夫婦」的丁禹兮、鄧恩熙，兩人在《長樂曲》除了忙著查案以及鬧出不少烏龍外，兩人之間也有許多甜蜜的劇情，像是「為妻施展『鈔能力』」、「三救夫人」，還有多場吃醋劇情，而其中兩人「鴛鴦浴告白吻」還成為劇中名場面，兩人更是熱吻長達40秒，而這也是鄧恩熙首次拍吻戲，提及那場戲她表示相當緊張，「這部戲有很多我的第一次，比如說第一次拍吻戲，在之前可能很少拍感情戲，特別擔心大家看著會不會覺得很奇怪，他（丁禹兮）就一直給我傳授經驗，像一個大哥哥一樣」。《長樂曲》25日起周一至周五晚間7至9點在中天娛樂台播出。

