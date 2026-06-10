七人座家庭神車再進化！Kia Sorento油電版159.9萬起

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記者鍾釗榛／台北報導

台灣油電休旅市場愈來愈熱鬧，Kia也持續加快新能源布局腳步。繼Stonic與Sportage油電車型陸續登台後，品牌旗下旗艦七人座休旅Sorento也迎來新年式升級，全面改採1.6升Turbo-Hybrid渦輪油電動力，並新增入門Trendy七人座車型，將入手門檻壓低至159.9萬元，進一步搶攻家庭休旅市場。

Kia Sorento全面改採1.6升Turbo-Hybrid渦輪油電動力。（圖／翻攝Kia網站）

新年式Sorento最大亮點就是全車系統一搭載油電動力系統，擁有215匹綜效馬力與37.4公斤米扭力，平均油耗最高可達17.7km/L，兼顧性能與節能表現。對於有多人乘坐需求的家庭買家來說，不僅能享受寬敞空間，也能降低長期用車成本。

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Kia Sorento擁有215匹綜效馬力與37.4公斤米扭力。（圖／翻攝Kia網站）

除了動力升級，Kia這次也大方下放配備。中階Apex車型新增雙前座通風與加熱座椅、方向盤加熱功能及Type-C充電埠；高階Signature車型則將12支揚聲器BOSE環繞音響列為標配。全車系更搭載12.3吋曲面數位螢幕、64色氣氛燈以及Apple CarPlay與Android Auto，科技感明顯提升。

全車系搭載12.3吋曲面數位螢幕。（圖／翻攝Kia網站）

安全配備同樣是Sorento的強項，全車標配符合Level 2等級的DRIVE WiSE智慧駕駛輔助系統，整合全速域ACC主動巡航、車道維持、前方碰撞預防及盲點防撞等功能，讓長途旅行更加輕鬆安心。

為替新車上市暖身，Kia也同步祭出購車優惠，本月入主可享首年月付8,888元方案，以及總價值超過6萬元的專屬配件禮遇。本週末全台展示中心更將舉辦新車發表活動，讓消費者能近距離體驗這款全新油電七人座旗艦休旅的魅力。

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