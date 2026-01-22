七個國家同意新加入特朗普的和平委員會

沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼於11月訪問了白宮。 [EPA]

根據一份聯合聲明顯示，包括沙特阿拉伯、土耳其和埃及在內的七個國家表示將加入美國總統特朗普（Donald Trump，川普）的和平委員會。

它們將與以色列一道加入該委員會，以色列先前也已公開確認參與。

週三晚間，特朗普表示，俄羅斯總統普京也已同意加入該委員會，但普京表示俄羅斯仍在研究這項邀請。

該委員會最初被認為旨在幫助結束以色列和哈馬斯在加沙長達兩年的戰爭，並監督重建工作。但其擬議的章程並未提及巴勒斯坦領土，而且似乎旨在取代聯合國的部分職能。

然而，沙特阿拉伯表示，由沙特阿拉伯、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦和卡塔爾組成的這些穆斯林人口佔多數的國家，支持鞏固加沙永久停火、推動重建並促進他們所謂的「公正持久和平」的目標。

在瑞士舉行的世界經濟論壇上，特朗普告訴記者，普京已接受他的邀請加入該組織。

「他被邀請了，他接受了。很多人都接受了邀請，」特朗普說。

據路透社報道，普京迅速回應稱，該邀請正在考慮之中。他表示，俄羅斯準備從凍結的俄羅斯資產中提供10億美元，並認為委員會主要關注中東問題。

目前尚不清楚有多少國家受邀加入特朗普的新機構——加拿大和英國位列其中，但尚未公開回應。阿聯酋、巴林、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克斯坦、摩洛哥和越南都簽署了協議。

週三，梵蒂岡也證實教宗教宗良十四世（Pope Leo XIV）已收到邀請。梵蒂岡國務卿皮埃特羅·帕羅林樞機主教（Cardinal Pietro Parolin）週三對記者表示，教宗需要時間考慮是否加入。

然而，斯洛維尼亞總理羅伯特·戈洛布（Robert Golob）表示，他已拒絕邀請，因為該組織「對更廣泛的國際秩序構成危險的干預」。

特朗普和東尼·布萊爾 [Getty Images]

一份洩漏的文件顯示，一旦有三個國家正式同意受其約束，和平委員會的章程即生效。成員國任期三年，可續約；捐款10億美元（7.4億英鎊）的國家可獲得永久席次。

該章程宣布和平委員會是一個國際組織，其職責是根據國際法履行建設和平的功能。特朗普將擔任主席，同時也是美國的代表，並有權任命執行委員會成員以及設立或解散附屬機構。

上週五，白宮公佈了七名創始執行委員會成員名單，其中包括美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）、中東特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普的女婿賈瑞德·庫什納（Jared Kushner）以及英國前首相托尼·布萊爾（Tony Blair）。

前聯合國中東特使尼古拉·姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）在加沙重建計畫第二階段被任命為該委員會駐加沙代表。該計劃第二階段包括重建和非軍事化，經聯合國安理會決議授權，委員會任期至2027年底。

週六，內塔尼亞胡辦公室表示，加沙執行委員會的組成「並未與以色列協調，且與以色列的政策相反」。

以色列媒體稱，土耳其和卡塔爾的代表被納入委員會的決定「是在以色列不知情的情況下做出的」。土耳其和卡塔爾曾與埃及和美國一起斡旋促成了10月生效的停火協議。

[Getty Images]

根據和平計畫的第一階段，哈馬斯和以色列同意停火，以加沙地帶的以色列人質（包括已故和在世人質）交換以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯，以色列部分撤軍，並加大人道主義援助物資的運送力度。

以色列表示，只有在哈馬斯交出最後一名罹難人質的遺體後，才能進入第二階段。

第二階段面臨諸多挑戰，哈馬斯先前拒絕在巴勒斯坦建國前放棄武器，而以色列也未承諾從加沙完全撤軍。

儘管停火和援助激增，但加沙巴勒斯坦人的人道狀況仍然十分糟糕。 [Reuters]

停火協議也十分脆弱。據加沙走廊哈馬斯控制的衛生部稱，自停火生效以來，已有超過460名巴勒斯坦人在以色列的空襲中喪生；而以色列軍方則表示，同期有三名以色列士兵在巴勒斯坦人的襲擊中喪生。

這場戰爭的導火線是2023年10月7日哈馬斯領導的對以色列南部發動的襲擊，該襲擊造成約1200人死亡，另有251人被劫為人質。

以色列隨後對加沙走廊發動軍事行動作為回應，根據加沙衛生部統計，這場軍事行動已造成超過71550人死亡。