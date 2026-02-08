七八年級生回憶！「平水相逢」童年遊戲網站再掀熱議，站長親回：謝謝大家還記得
最近台灣社群 Threads 上掀起一股懷舊風潮的討論，一名網友提起童年時期的經典遊戲網站「平水相逢」。該網站早期與「史萊姆的第一個家」齊名，是許多台灣七、八年級生共同的回憶。許多人都沒想到該網站居然還活著，甚至連站長本人都親自回應。
「平水相逢」是一個 2000 年架設的網站，後來加入遊戲模擬器，是許多人國小、國中電腦課偷玩遊戲的好地方。有網友提到，當年網站為了規避版權問題，網站還用了獨特的「隱藏下載法」，雖然寫著「不開放下載」，但只要使用者將網頁留白處或文字「反白」，就會驚喜發現隱藏的「聰明喔～」內容。
當然目前隨著科技與版權觀念的變遷，現代遊戲取得方式已大不相同，網站上全部資源都已經刪除，沒有再開放下載。但像「平水相逢」這類早期的遊戲入口網站，仍在台灣網路發展史與玩家心中佔有難以取代的經典地位。不少網友都表示：「小時候被媽媽禁網路我都玩這些GBA遊戲」、「小時候要玩神奇寶貝很多版本都要靠它」、「雖然盜版BAD 但真的是童年的美好回憶之一」更有不少人哀號：「為什麼我到現在才知道可以反白啊！！！！！！！！！」
而網友充滿「回憶殺」的貼文，更意外引來了「平水相逢」的站長 Cooltey 本尊現身。看到網友們熱烈的討論和對網站細節的記憶，Cooltey 親自回應：「謝謝大家還記得」。許多網友紛紛向站長致意，感謝該網站當年陪伴他們度過無數個課後與週末的歡樂歲月。
電影《世紀血案》日前召開殺青記者會，多位演員大吐拍攝心情，不料事後引發爭議，更遭網友揚言抵制。對此，女星楊小黎率先出面發聲，坦承記者會後才知道沒有取得當事人或家屬同意，但面對網友的相關疑問，她則在凌晨二度發聲回應。