七區室內兒童樂園於本月24、25日推出「聖誕轉轉趣」活動

基隆市兒少處將在七區室內兒童樂園推出「聖誕轉轉趣」活動，每一位孩童歡度不一樣的聖誕結，還可獲得神秘小禮物。(基隆市府提供)

記者郭基生/基隆報導

為迎接即將到來的聖誕節，並與喜愛樂園的孩子們慶祝七區樂園總人數即將突破五十萬人次，基隆市府兒童及少年事務處將在這個月二十四、二十五日兩天，在七區室內兒童樂園推出「聖誕轉轉趣」活動，透過趣味之肢體互動，每一位到訪之孩童皆可獲得神秘小禮物。

基隆市長謝國樑上任後，在七個行政區積極推動「一區一特色室內兒童樂園」政策，希望為生長在雨都的孩子們打造專屬的室內遊樂空間，提供孩子們一個安全、盡情放電的室內遊戲場域，讓家長和孩子們共享親子時光。

兒少處處長吳雨潔指出：「基隆七區室內兒童樂園成效斐然，累計到館人數將邁入五十萬人次大關，各區樂園入園人數連年成長，高品質的體驗不僅造福在地家庭，更帶動外縣市觀光人潮，廣受好評的口碑已讓室內兒童樂園成為基隆的幸福新地標。

再過幾天就是聖誕節，兒少處將在七個區的室內兒童樂園推出「聖誕轉轉趣」活動，讓家長和孩子們共享聖誕節的氣氛，相關資訊，請有興趣的家長鎖定兒少處粉絲專頁，踴躍至各樂園的線上系統預約登記，或於活動當日至現場排隊，符合入園資格孩童並完成活動關卡，即可獲得精美的神祕小禮，也讓孩子們歡度快樂的聖誕節。