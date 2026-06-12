七千顆愛心粽送暖弱勢 土庫攜手挺花生農傳遞希望

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【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】端午節前夕，雲林縣政府、土庫鎮公所與土庫鎮農會於今(12)日在土庫鎮共同舉辦「端午送愛」活動，號召社區志工、農會家政班成員及學童齊心協力包製超過7,000顆愛心肉粽，分送予弱勢家庭及社福機構。同時，活動結合花生體驗課程，推廣在地農業並支持花生農民，展現節慶關懷與農業永續並進的精神。

土庫端午送愛，志工媽媽與農會家政班一早忙包粽。(記者廖承恩翻攝)

活動當天現場洋溢濃厚節慶氛圍，來自埤腳社區的志工媽媽及農會家政班成員分工合作，從清洗粽葉、準備餡料到包製與綁繩，各項流程井然有序，充分展現嫻熟技藝。一顆顆精心製作的肉粽，不僅是端午佳節的傳統美食，更承載著地方居民對弱勢族群的關懷與祝福。

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為深化傳統文化教育，主辦單位特別安排幼兒園學童參與包粽體驗活動。在長輩的指導下，孩子們學習包粽技巧，並透過實際參與了解端午節的由來與文化內涵，在互動過程中感受傳統節慶魅力，進一步促進文化傳承與世代交流。

縣長張麗善與來賓共同包粽送暖關懷弱勢，傳遞端午佳節祝福。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，端午節不僅是重要的傳統民俗節日，更是凝聚家庭與社區情感的重要時刻。透過包粽送愛活動，不僅讓長輩的經驗與技藝得以傳承，也讓孩子從實作中學習感恩與分享精神。本次完成的7,000餘顆肉粽，將陸續送往低收入戶家庭、華山基金會及各關懷據點，期盼將社會溫暖傳遞至更多需要關懷的角落。

今年活動另一項特色為花生剝殼體驗課程。學童透過實際操作，深入了解花生從種植、採收到加工的完整流程，進一步認識農民長期投入農業生產的辛勞與付出。透過體驗式學習，培養珍惜食物、尊重土地的觀念，並加深對雲林農業價值的認識，落實食農教育向下扎根。

小朋友開心向張麗善分享剝花生體驗後的感想。(記者廖承恩翻攝)

張麗善指出，雲林縣花生種植面積與產量長年位居全國第一，是台灣重要的花生產區。然而近年受到進口花生政策調整及市場競爭加劇等因素影響，農民經營面臨不小挑戰。她呼籲民眾以實際行動支持國產花生及相關農產品，提升在地優質農產能見度，成為農民穩定發展的重要後盾。

土庫鎮公所與土庫鎮農會表示，本次活動結合社區、農會及志工等多方力量，共同完成這場充滿愛心的公益行動。超過7,000顆肉粽所傳遞的不僅是節慶美味，更蘊含地方深厚的人情關懷與公益精神。透過端午送愛、文化傳承及農業教育的有機結合，讓節慶活動發揮更深遠的社會價值，成為傳遞關懷、支持農業及凝聚希望的重要平台。