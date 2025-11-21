七卡行動日手作步道X無痕山林 雪霸攜手民眾打造新典範

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處將十一月二十九日至三十日舉辦「七卡行動日、手作步道X無痕山林」活動，邀請一般民眾、戶外社群一起參與修步道撿垃圾，共同維護登山環境。

雪霸處表示：七卡山莊是登雪山主峰相當重要的住宿山屋，每年約有一萬三千人次入住，雪霸處自去年也簡化申請開放雪山登山口至七卡山莊的步道一日健行，但常有遊客將垃圾丟棄在七卡山莊周邊山坡下造成環境汙染，此次活動在工作人員的帶領下，讓參與活動的民眾協助進行垃圾撿拾、分類與統計，透過視覺化的垃圾分布與種類，並將垃圾帶下山；活動同時融入「無痕山林」教育，讓參與者了解如何以製造最少的垃圾入山，及學習如何以最小干擾的方式親近自然，進而把 LNT 行為帶進日常登山行程。另外雪山步道登山口路段，因長期遊客使用沖蝕，造成部分步道落差大，影響山友行走安全，這次手作步道活動，雪霸處專業技術人員帶領參加民眾參協助進行步道落枝移除、清淤、搬運輕型建材等工作，以實際行動支持山林環境的永續與設施的維護，同時，雪霸處專業技術人員也為參與民眾進行手作步道環境與施作工法解說，從階梯、木棧面到排水工程，讓參與者更理解手作步道建設的細節與維護的重要性，並看見守護山林的幕後工作（見圖）。

本次活動共辦理兩梯次，第一梯次十一月二十九日（下午一時）；第二場梯次十一月三十日（上午八時）每梯次約四至五小時，限額二十名，共計四十名民眾參與。本活動旨在鼓勵更多民眾以行動支持山林維護，並提升社會大眾對國家公園管理工作的暸解與支持，共同來維護國家公園環境。有興趣的民眾請網路報名(https://forms.gle/m7bkdxiqeMdcew7V9)，活動期間需自行負擔食宿，報名錄取後會寄發活動通知。

雪霸處指出，希望藉由民眾的實際參與來推廣登山環境教育，讓更多登山者理解實踐「山林不是使用完就離開，而是共同守護的自然資產」。歡迎熱愛大自然登山的民眾與社群共同參與加入守護山林的行列，讓七卡步道與山莊在永續管理下持續提供遊客安全且舒適的山林體驗。活動報名網址:

https://forms.gle/m7bkdxiqeMdcew7V9。