七卡行動日登場！雪霸攜手民眾手作步道、打造無痕山林新典範
七卡山莊是登雪山主峰相當重要的住宿山屋，為了維護路線環境，雪霸國家公園管理處將於11月29日至30日舉辦「七卡行動日 手作步道X無痕山林」活動，邀請一般民眾、戶外社群一起參與修步道撿垃圾，共同維護登山環境。
雪管處表示，七卡山莊是登雪山主峰相當重要的住宿山屋，每年約有13,000人次入住，雪管處自去年簡化申請開放雪山登山口至七卡山莊的步道一日健行，但常有遊客將垃圾丟棄在七卡山莊周邊山坡下造成環境污染，此次活動在工作人員的帶領下，讓參與活動的民眾協助進行垃圾撿拾、分類與統計，透過視覺化的垃圾分布與種類，並將垃圾帶下山。
雪管理同時融入「無痕山林」教育，讓參與者了解如何以製造最少的垃圾入山，及學習如何以最小干擾的方式親近自然，進而把 LNT 行為帶進日常登山行程。
另外，雪山步道登山口路段，因長期遊客使用沖蝕，造成部分步道落差大，影響山友行走安全，這次手作步道活動，雪霸處專業技術人員帶領參加民眾參協助進行步道落枝移除、清淤、搬運輕型建材等工作，以實際行動支持山林環境的永續與設施的維護，同時，雪霸處專業技術人員也為參與民眾進行手作步道環境與施作工法解說，從階梯、木棧面到排水工程，讓參與者更理解手作步道建設的細節與維護的重要性，並看見守護山林的幕後工作。
雪管處說明，這次活動共辦理兩梯次，第一梯次114年11月29日（下午13：00）；第二場梯次114年11月30日（上午08：00）每梯次約4–5小時，限額20名，共計40名民眾參與。有興趣的民眾請網路報名(https://forms.gle/m7bkdxiqeMdcew7V9)，活動期間需自行負擔食宿，報名錄取後會寄發活動通知。
雪管處指出，希望藉由民眾的實際參與來推廣登山環境教育，讓更多登山者理解實踐「山林不是使用完就離開，而是共同守護的自然資產」。歡迎熱愛大自然登山的民眾與社群共同參與加入守護山林的行列，讓七卡步道與山莊在永續管理下持續提供遊客安全且舒適的山林體驗。
更多中時新聞網報導
百慕達錦標賽》一件毛衣闖天涯 申克奪PGA首冠
SJ大巨蛋終場 E.L.F.獻無人機秀
玖壹壹音樂節號召10萬粉絲同歡
其他人也在看
高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致
即時中心／高睿鴻報導太可惡了！高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。日前本案爆發後，清潔單位就已趕緊介入，著手清理環境；但讓人沒想到的是，昨（19）晚，該處竟又被發現大量的非法棄置物。高雄環保局於今（20）早證實，又是來自台南的垃圾，故推斷犯罪者為同一集團。據悉，昨晚環保局接獲岡山警分局燕巢分駐所通報，得知田寮區高41線道上，竟又發現大量非法廢棄物；並且，與先前遭堆置的燕巢垃圾山距離相近。環保局隨即破袋檢驗，也判斷同樣是來自台南的垃圾；故目前判斷，應該就是與燕巢月世界同一犯罪集團所爲。目前，高市府已報請橋頭地檢署指揮偵辦；另，環保局也立刻立即調派人力機具，漏夜清理該堆垃圾。對於月世界垃圾山事件，高雄市長陳其邁近日也表達震怒，透露本案已交由檢警全力偵辦中，一定嚴懲嚴辦。民進黨高雄立委賴瑞隆也相當火大，並於11月17日表示，他之後將提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。高雄月世界又發現新垃圾山，環保隊漏夜挖掘。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致 更多民視新聞報導擁抱核能！311後首次 日本「柏崎刈羽核電廠」有望重啟高雄騎士深夜蛇行撞警車竟肇逃 遭逮後情緒激動辯身體不適又來！中國派22機艦擾台 13架次逾越海峽中線民視影音 ・ 4 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
義披薩店老闆見「台人光顧」哭出來！討拍稱「遭恐嚇」網一看搖頭了
國際中心／巫旻璇報導日前一群台灣旅客日前在義大利蒙特卡丁尼市一家披薩店用餐，同行16人僅點了5份披薩與3杯啤酒。店家不但將他們的清晰畫面拍下上傳社群，先以「中國」稱呼，之後聽到遊客自我介紹「來自台灣」時，又突然改口高喊「台灣」並揶揄驅趕，整段影片引發國際譁然。當時台灣旅客聽不懂義大利語，以為老闆只是熱情應對，還對著鏡頭開心比「YA」和豎大拇指，沒料到自己其實成了對方鏡頭下的嘲弄主角。影片曝光後迅速在網路瘋傳，雖然店家隨後緊急刪片並道歉，但後續反覆的行為仍飽受外界質疑，風波持續延燒。近日，一名台灣旅宿業者在Threads上發文，表示親自帶客人前往該店用餐，卻意外聽見老闆的另一面說法。民視 ・ 4 小時前
冬天就是要吃這個！桃園八德這家薑母鴨海陸雙補超奢華，爆卵活蟹精華融進麻油老薑湯頭，鮮甜濃郁暖身必衝
冬天的夜晚，空氣裡帶著微微的寒意，街頭一陣熱騰騰的鍋香總能吸引行人駐足，桃園八德的「林李傳螃蟹薑母鴨 八德店」，正是這樣一家令人從心底暖起來的店，這裡不僅是許多在地人冬季的指定聚餐地點，更是北部唯一的旗艦店，結合薑母鴨與新鮮螃蟹的雙重魅力，把傳統與創新融合得恰到好處，選用當日新鮮鴨隻，搭配自炒老薑與麻油細火爆香，湯頭層次濃厚而不嗆辣，入口後溫潤回甘。再搭配每日配送的現流螃蟹，鮮甜的蟹黃在鍋裡與薑湯交融，真的好暖身。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 22 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 5 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 19 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB/徐若熙成道奇目標！美媒爆：可能改當救援投手
味全龍25歲王牌投手徐若熙上月29日正式行使旅外球員資格，動向備受各界矚目，據專門報導磯道奇消息的《Dodgers Nation》近日撰文指出，道奇正鎖定國際自由球員市場的頂尖大物，該文點名的台灣投手可能正是徐若熙。中天新聞網 ・ 1 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 16 小時前