「七喜春來」迎馬年 總統府春聯紅包開放索取

記者郭曉蓓／臺北報導

為迎接農曆馬年到來，總統府特別製作「七喜春來」春聯及紅包袋，從今（31）日開放索取，藉此向全體國人傳達總統及副總統的新春祝福，祝願馬年事事順心、榮景興盛，臺灣昂首向前、持續邁步前行。

總統府表示，「七喜春來」春聯、紅包袋從今日到2月13日，配合總統府開放參觀活動發送，民眾也可以就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。至於一元福袋，由總統、副總統在春節訪視行程中親自發送，祝福民眾新年快樂。

廣告 廣告

行政院金馬聯合服務中心指出，金門地區民眾週一至週五上班時間（不含國定假日），前往行政院金馬聯合服務中心索取春聯及紅包袋；連江地區民眾則可至各鄉公所洽取。每人限量索取春聯及紅包袋各一份，數量有限，發完為止，敬請民眾把握機會。

此次春聯以「七喜春來」為題，由臺語文學家白聆老師題詞，並邀請書法名家余天賜老師揮毫書寫，筆力遒勁、寓意深遠。「七」象徵生肖馬在十二生肖中排行第七，「七喜」則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂，寄託對全民生活圓滿、社會祥和的美好祝願；「春來」寓意新歲伊始、生機盎然，象徵希望與活力的全面展開。

在視覺設計上，春聯巧妙融入「丙午」字形中的馬頭剪影，結合玉山輪廓意象，展現奔馳向前的力量與高度，象徵國家精神的昂揚，以及全民共同仰望未來、齊心前行的方向，整體設計兼具文化底蘊與現代美感。

紅包袋則由新生代插畫家陳于峰老師操刀設計，以昂首奔馳的白馬為主角，搭配紅、金兩色喜慶色調，呈現熱鬧而不失典雅的節慶氛圍。畫面中白馬象徵純淨、希望與行動力，寓意臺灣在新的一年持續向前奔馳，凝聚全民信念，以穩健步伐迎向未來。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允表示，貼春聯是農曆春節最具代表性的年節習俗之一，不僅象徵辭舊迎新，更承載著對來年的期盼與祝福。透過發放春聯與紅包袋，希望將總統及副總統的溫暖心意傳遞到每位鄉親手中，陪伴大家以健康、樂觀與充滿信心的態度，迎接嶄新的馬年新開始。

總統府製作「七喜春來」春聯及紅包袋，向全體國人傳達總統及副總統的新春祝福。（圖由金馬聯合服務中心提供）