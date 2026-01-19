七堵交安改進 在地人有感

市議員曾怡芳長期爭取七堵交通安全改善。（記者李瓊慧攝）

基隆市七堵區近年來在交通安全方面持續改進，並針對重要路段設置學習式紅燈倒數號誌，提升行車與行人安全。七堵區實踐路與百三街口原本設有學習式紅燈倒數號誌，然因去年發生車禍事故，該號誌桿遭到損壞，倒數秒數功能未能同步恢復，造成部分行人與駕駛人未能充分掌握交通通行時間，影響交通安全。

針對此問題，市議員曾怡芳迅速回應陳情，並要求交通處進行檢討與改善。經過相關單位的修復與更新，目前該T字路口已經全面增設行人專用號誌，有效保障行人通行安全，避免交通意外的發生。

此外，曾議員關注到七堵區新台五路與七堵百福社區福三街路口的交通安全，近日，她與實踐里張曉玫里長共同辦理會勘，並與交通處協商後，成功爭取在該路口加裝學習式紅燈倒數號誌。這項措施將協助汽車及機車駕駛人更準確地掌握等待時間，減少不必要的交通風險。

曾怡芳強調，交通安全沒有僥倖可言，細節決定成敗。她指出，正確設置交通號誌能有效提醒用路人正確判斷等待與通行時機，從而降低誤判風險，提升整體交通安全。

她也表示，未來將持續關注七堵區的交通問題，並透過合理的規劃與改善，為市民創造更加安全的出行環境；這一系列的改善措施，不僅提升了七堵區的交通安全，也讓當地居民感受到基隆市政府在關心民生的決心與行動。