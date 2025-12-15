七堵亮起來 七堵警結合素人走秀活動預防犯罪宣導

%E4%B8%80 39

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第三分局七堵派出所於114年12月14日配合「114年七堵亮起來—素人走秀及反毒婦幼宣導活動」，宣導反詐騙、行人交通安全及毒駕防制等重要觀念。

七堵派出所員警在活動現場向民眾說明近期常見詐騙手法，包括假投資、假網拍及冒充公務機構詐騙等，如遇可疑狀況，可立即撥打165反詐騙專線或110報案。

%E4%BA%8C 19

警方也針對行人交通安全進行宣導，呼籲駕駛人應禮讓行人、減速慢行，行人過馬路時務必遵守號誌、不滑手機，共同營造友善安全的用路環境。同時加強宣導「毒駕零容忍」觀念，提醒民眾切勿因施用毒品或不明藥物後駕車上路，以免危害自身與他人生命安全。

廣告 廣告

基隆市警察局第三分局表示，未來將持續結合地方活動與社區資源，深化警民互動，讓犯罪預防與交通安全觀念深入民心，攜手打造安全、安心的生活環境。