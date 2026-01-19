七堵室內兒童樂園大童區開幕，市長謝國樑與三十名孩童體驗全新遊戲設施。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

七堵室內兒童樂園「大童區」十九日開幕，服務對象擴及六至十二歲學齡兒童。市長謝國樑出席與三十位孩童體驗全新遊戲設施，並聽取長興國小「小小代言人」介紹場館特色，現場規劃趣味闖關與扭蛋活動，氣氛熱鬧歡樂。

謝國樑指出，市府推動「一區一特色」室內兒童樂園政策以來，累計使用人次突破五十三萬，整體滿意度超過九成九。此次市府投入一千二百九十二萬餘元活化七堵樂園周邊空間，打造更符合學齡兒童需求的遊戲場域。其中，「探索區」融入七堵舊火車站意象，設置三百五十公分高溜滑梯；「挑戰區」則打造四百五十公分高的「探險號列車」火車頭設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能，也能認識在地鐵道文化。

廣告 廣告

兒少處長吳雨潔說明，七堵室內兒童樂園大童區二十一日起試營運，為兼顧遊戲品質與安全管理，每場次採網路預約十五名、現場排隊十五名共三十名孩童入場。試營運前五天入場的孩童可參與粉紅泡泡扭蛋活動。

謝國樑感謝副市長邱佩琳媒合邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業，捐贈小童區相關設施，展現公私協力、共同打造友善兒少環境的成果。期盼透過多元且具挑戰性的設施設計，激發學齡孩童的想像力與肢體協調能力，讓孩子在探索中學習、在遊戲中成長，打造安全、多元且具在地特色的兒童遊憩空間。