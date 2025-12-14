七堵室內兒童樂園 新增探險號等設施

基隆市長謝國樑上任後推動7行政區設立室內兒童樂園，由於僅開放6歲以下幼童使用，家長期望6至12歲孩童也有地方可「放電」，基市兒童及少年事務處14日表示，七堵室內兒童樂園將擴建新增「七堵探險號」等設施，以滿足國小學齡兒童對更高難度設施需求，市府預計投入1292萬餘元，力拚明年1月底前完工、開放。兒少處強調，擴建不僅空間增加，更是一場結合七堵在地鐵道文化的「沉浸式冒險」旅程。

謝國樑表示，基隆7區室內兒童樂園自開放以來，至今年11月已累積突破48萬使用人次，滿意度更超過99％，顯示政策獲市民高度肯定，本次擴建目標就是為較大的學齡兒童，打造富有樂趣、更具挑戰性的室內設施，讓孩子在遊戲中也能鍛鍊體能，並認識七堵鐵道歷史文化。

兒少處指出，本次擴建設施設計概念緊密結合七堵火車站歷史與建築意象，將分為2大主題區域，為基隆家庭提供更高品質、更具教育意義的室內遊樂新選擇。

兒少處說，第1區是具有火車意象的「大齡挑戰遊戲區」，以懷舊火車外觀設計，讓孩童彷彿進入巨大的火車車廂，設施集中於「高空挑戰區」，模擬穿越車廂的闖關樂趣，包括鑽籠、平衡獨木、攀岩牆等6大挑戰設施。不僅能鍛鍊學齡兒童的肢體協調性與平衡感，更能提升挑戰精神，也有適合低齡或較謹慎孩童的底部爬網遊玩動線，提供多元、安全的遊戲選擇。

第2區是具有車站意象的「全齡文化探索區」，以七堵舊火車站外觀為核心，設有2層樓多層次遊玩體驗，遊戲設施融入鐵道文化情境，孩子可自由探索、攀爬，促進親子共同參與，打造融合文化、教育與地方特色的多功能場域。