七堵室內樂園「大童區」開幕 謝國樑陪小小代言人開箱

基市府近日於七堵室內兒童樂園增設融入七堵舊火車站意象的「探險號列車」等新區域，讓6至12歲的「大齡」學童也能同樂。基隆市長謝國樑19日出席樂園開幕式，他表示，市府將持續完善兒童遊憩空間，希望讓不同年齡層的孩子，都能在基隆安心成長、快樂探索。（徐佑昇攝）

基隆各區都設有室內兒童樂園，頗受家長好評，但目前樂園設施均僅提供給6歲以下孩童使用，家長建議可增設適合6至12歲學童的設施。對此，基市府於七堵室內兒童樂園增設融入七堵舊火車站意象的「探險號列車」等新區域，讓大齡學童也能同樂。基隆市長謝國樑19日出席七堵樂園「大童區」開幕式與學童同樂，他表示，市府將持續完善兒童遊憩空間，希望讓不同年齡層的孩子，都能在基隆安心成長、快樂探索。

基市府今日上午於七堵室內兒童樂園舉辦「大童區」開幕活動，正式將服務對象擴及6至12歲學齡兒童。謝國樑出席與30位孩童一同搶先體驗全新遊戲設施，並聽取長興國小「小小代言人」介紹場館特色，現場規畫趣味闖關與扭蛋活動，許多小朋友開心跑上跑下，紛紛表示非常好玩，氣氛熱鬧歡樂。

謝國樑表示，市府推動「一區一特色」室內兒童樂園政策以來，累計使用人次已突破53萬，整體滿意度超過99％，市府持續完善兒童遊憩空間，讓不同年齡層的孩子，都能在基隆安心成長、快樂探索。

謝國樑説明，市府本次投入1292萬餘元活化七堵樂園周邊空間，打造更符合學齡兒童需求的遊戲場域，其中「探索區」融入七堵舊火車站意象，設置350公分高溜滑梯；「挑戰區」則打造450公分高的「探險號列車」火車頭設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能，也能認識在地鐵道文化。

謝國樑強調，市府期盼透過多元且具挑戰性的設施設計，激發學齡孩童的想像力與肢體協調能力，讓孩子在探索中學習、在遊戲中成長，打造安全、多元且具在地特色的兒童遊憩空間，讓基隆成為真正對孩子友善、讓家長放心的城市。

基市府兒少處長吳雨潔說明，七堵室內兒童樂園大童區將自21日起試營運，為兼顧遊戲品質與安全管理，每場次採網路預約15名、現場排隊15名，共30名孩童入場。試營運前5日入場的孩童，皆可參與粉紅泡泡扭蛋活動，增添遊戲驚喜與參與感。

