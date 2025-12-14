七堵崇智橋周邊長期存有違停 曾怡芳爭取自強路橋下設停車格 解決亂象

基隆市七堵區崇智橋周邊長期面臨違規停車問題，道路兩側常見車輛占用紅線及巷道，不僅影響交通順暢，也危及行人與用路人安全。民眾陸續向市議員曾怡芳陳情，希望市府能協助尋找閒置用地，劃設合法汽車停車場域，改善違停亂象，並落實使用者付費原則，避免車輛長期占用公共空間。

曾怡芳接獲民眾反映後，持續關注七堵區內是否有合適場地可供規劃停車使用。經多次實地勘查後，發現位於自強路橋下的一處空間，距離崇智橋不遠，現況已有大量車輛停放，具備劃設多格汽車停車位的條件，若能合法規劃，將有助於紓解周邊停車需求。

為推動相關作業，曾怡芳隨即會同立法委員王正旭、自強里里長張仁化，以及高速公路局、公路局等相關單位辦理現場會勘，針對土地權責、交通安全及停車規劃進行協調，並爭取在自強路橋下空間正式劃設停車格，作為解決違停問題的重要一步。

在多方協調努力下，自強路橋下停車格已於十二月十二日完成劃設，初步提供居民合法停車空間，也有效降低違規停車情形。至於民眾關心的停車收費問題，市政府交通處表示，收費停車格須依相關法規辦理，行政流程較為冗長。

對此，曾怡芳要求市府採取「先管理、後收費」的方式，先行完成車格劃設並加強停車秩序維護，同時同步啟動收費車格的行政程序。待後續流程完備後，自強路兩側停車格將全面改為收費停車，透過制度管理，落實使用者付費原則，也可避免車輛長期占位，讓有限的停車資源更有效率地被運用。