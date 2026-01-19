七堵樂園大童區 1／21試營運

基隆市室內兒童樂園設施僅提供6歲以下孩童使用，市府為滿足「大齡」學童需求，在七堵室內兒童樂園增設新區域，讓6至12歲孩童也能同樂。（徐佑昇攝）

基隆市各行政區皆設有室內兒童樂園，頗受家長好評，但樂園設施僅提供6歲以下孩童使用，家長建議增設適合6至12歲學童設施，市府從善如流於七堵室內兒童樂園增設融入七堵舊火車站意象的「探險號列車」等新區域，讓「大齡」學童也能同樂。基隆市長謝國樑19日出席七堵樂園「大童區」開幕式與學童同樂，他表示，市府將持續完善兒童遊憩空間，讓不同年齡層的孩子都能在基隆安心成長、快樂探索。

七堵室內兒童樂園昨舉辦大童區開幕活動，將服務對象擴及6至12歲學齡兒童。謝國樑與30位孩童一同搶先體驗全新遊戲設施，並聽取長興國小「小小代言人」介紹場館特色，現場還規畫趣味闖關與扭蛋活動，許多小朋友開心跑上跑下，紛紛表示非常好玩，氣氛相當歡樂。

廣告 廣告

謝國樑表示，市府推動「一區一特色」室內兒童樂園政策以來，累計使用人次已突破53萬，整體滿意度超過99％，市府會持續完善兒童遊憩空間，讓不同年齡層的孩子安心成長、快樂探索。

他指出，市府投入1292萬餘元活化七堵樂園周邊空間，打造更符合學齡兒童需求的遊戲場域，其中「探索區」融入七堵舊火車站意象，設置350公分高溜滑梯；「挑戰區」打造450公分高的「探險號列車」火車頭設施，孩子在遊戲中鍛鍊體能也能認識在地鐵道文化。

謝國樑強調，期盼透過多元且具挑戰性的設施設計，激發學齡孩童想像力與肢體協調能力，孩子可在探索中學習、在遊戲中成長，市府打造安全、多元且具在地特色的兒童遊憩空間，讓基隆成為真正對孩子友善、家長放心的城市。

基市府兒少處長吳雨潔說，七堵室內兒童樂園大童區將自21日起試營運，為兼顧遊戲品質與安全管理，每場次採網路預約15名、現場排隊15名，共30名孩童入場。試營運前5天入場孩童可參與粉紅泡泡扭蛋活動，增添遊戲驚喜與參與感。