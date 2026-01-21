七堵煙火嘉年華 2/27依傳承如期登場

針對「115年度七堵煙火嘉年華」活動，基隆市七堵區公所於近日召開公聽會，會中地方代表一致建請持續辦理，區公所除確認活動方向不變外，並就外界關切之日期敏感度及經費運用效益進行說明。

針對115年度活動預計於2月27日舉行，遭質疑與二二八紀念日相近一事，七堵區長林賢家表示，今年2月27日仍屬於民間傳統元宵節慶之延伸期間，公所在規畫時已審慎評估，227活動與228國家法定紀念日具有明確的日期區隔。

林賢家指出，七堵煙火節定位為「純粹的民俗節慶傳承」，旨在延續七堵早年（八德、富民里）兩岸居民燃放煙火慶元宵的百年習俗，並非針對特定政治議題設計，應回歸民俗觀點看待，不致影響社會對紀念日之尊重。

公聽會上與會代表強調地方傳統之不可替代性，要維護七堵觀光品牌，七堵煙火嘉年華已成為基隆市最具代表性的節慶品牌之一，對於行銷地方觀光與活絡經濟具有重要功能。林賢家認為，傳統節慶的延續具有穩定性，不宜因年度日期的巧合而輕易中斷，否則將導致地方特色品牌萎縮。公所將在既有的活動架構下，確保慶典品質，讓市民能如期參與這場屬於七堵人的年度盛事。

針對議會與市民對煙火活動頻率之關注，區公所承諾將對115年度經費進行更嚴謹的編列與控管，讓經費精準運用，創造最高社會回饋，以利本次活動將強化與在地商圈及促進地方觀光發展的深度連結，確保資源投入後能轉化為遊客消費與七堵知名度的提升。另外，區公所將積極向民間企業爭取贊助，以「公私協力」方式減輕財政負擔，落實精準行銷，回應市民對公帑使用的期待。

林賢家最後在會中感謝各方寶貴意見，強調公所將秉持「傳統不變、效率提升」之原則，積極籌辦115年度七堵煙火嘉年華，讓這項承載在地記憶的慶典能持續照亮基隆河畔。