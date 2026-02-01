七堵社區驚傳火警！黑煙狂竄釀2人受困 架梯救援畫面曝

【記者葉先鵬／基隆報導】一處位在基隆七堵區的封閉式社區，今天（1日）上午9時許突然發生火警，且屋內還有2人受困，所幸警消趕抵後立刻架設逃生梯，順利將2人救出，目前均已送往汐止國泰醫院接受檢查，詳細起火原因還有待進一步釐清。

據了解，今天上午消防局獲報後，派出百福、暖暖、七堵、安樂分隊及第二大隊等分隊前往七堵綠葉山莊，到場發現建築已竄出濃煙，屋內2人則逃至3樓陽台處待救，對此，警消不敢大意，第一時間佈設水線並嘗試利用逃生梯救援，最終於10時06分將人救出，初步檢傷2人均無明顯傷勢，但仍預防性送往汐止國泰醫院。

由於今天適逢假日，一早社區傳出警笛聲後，開始有居民跑出屋外查看，現場除竄出黑濃煙外，還伴隨燒焦惡臭；經消防員全力灌救，火勢已於10時24分撲滅，詳細起火原因還有待進一步釐清。

警消趕抵時，起火建築已竄出大量黑濃煙。葉先鵬攝

