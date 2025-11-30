七堵警攜手獅子會反詐 保護健康及荷包一把抓

%E4%B8%80 73

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】獅子會於114年11月30日在七堵區基隆商工舉辦「2025世界糖尿病人千人健走活動」，天氣炎熱難擋民眾熱情參與，警方亦派遣警力疏導周遭交通，確保活動順利進行。

鑑於近期詐騙猖獗，警方同時向健走民眾說明近期常見的詐騙手法「假投資」、「假檢警」、「解除分期付款」等詐騙模式，並提醒民眾不提供個人資料、不點擊不明連結、投資應透過合法管道等，若遇可疑情況，可立即撥打 165 反詐騙諮詢專線或 110 報案專線。民眾反應相當熱烈，感謝警方時刻提醒民眾防範詐騙。

基隆市警察局第三分局表示，分局將持續結合民間活動宣導反詐騙，守護民眾財產。另鑑於天氣炎熱，亦提醒民眾參與各項戶外活動隨時補充水分，保護身體健康。