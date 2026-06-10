七夕前甜蜜告白！吳思賢放閃對象曝光 高喊：重來還是你
小樂吳思賢雙喜臨門，將於8月14日七夕情人節前夕，首度挑戰全新場館Legacy TERA舉辦「小樂 吳思賢 BEN WU《還得是你 Beyond You》Live in Taipei」演唱會，全新同名單曲〈還得是你〉將於6月12日數位全面上架。消息低調曝光後，歌迷紛紛湧入社群激動留言：「終於等到演唱會惹！」甚至有女粉絲大膽放話：「情人節先拋棄男友跟你過！」
面對粉絲的熱情，吳思賢感動回應表示，這次演唱會是《LET GO》專輯發行後的首場正式專場演出，演唱會名稱《還得是你 Beyond You》其實來自即將推出的全新單曲〈還得是你〉。吳思賢透露，創作這首歌時根本還沒有演唱會計畫，純粹是完成專輯後持續創作的成果，隨著年齡與人生經歷累積，開始重新思考什麼才是真正重要的事。
承載現階段重要體悟 吳思賢深情告白
他表示這首歌並非寫給特定對象，而是獻給生命中所有重要的人，包含家人、伴侶、朋友、工作夥伴或歌迷。「如果人生可以重來一次，我還是希望我的爸爸是現在這個爸爸，我的媽媽是現在這個媽媽，我生命裡出現的每一個人都還是同樣的人。」在他心中，這首歌是送給生命中每一位陪伴自己成長之人的感謝與告白。
現場首唱影集男公館插曲 三個字霸氣形容：我愛你
談到這場演唱會的最大意義，吳思賢透露這是一場真正完整打造的音樂專場。當被問到如果要用三個關鍵字形容這場演出，他毫不猶豫霸氣回答：「我、愛、你。」再次強調這是一場獻給歌迷的演唱會。
除了經典曲目，現場也將首唱新歌，以及影集《男公館》插曲〈FIRE〉與片尾曲〈我們都一樣〉，希望透過熟悉的旋律與大家一起重溫一路走來的重要時刻。「我一直覺得人生就像一場遊戲，如果什麼都太順利或什麼都太困難，其實都不好玩。」
至於歌迷最期待的造型與身材驚喜，他則笑稱自己平常本來就維持健身習慣，絕對不會因為演唱會才臨時抱佛腳，但服裝與舞台一定會非常用心準備，門票定於6月16日於拓元售票開賣。
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