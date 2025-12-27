七夕閃婚只撐1年4個月！前乃木坂46高山一實離婚收場 關鍵內幕公開

高山一實今公開離婚消息，與YouTuber老公結婚不到1年半就離婚收場。翻攝IG@takayama.kazumi.official

日本偶像女團「乃木坂46」前成員高山一實，今（27日）無預警宣布離婚！據《體育日本》報導，她約在今年11月左右完成離婚程序，婚姻僅維繫1年4個月，離婚原因也曝光！

高山一實今在IG寫道，「經過夫妻之間多次正向討論後，決定解除婚姻關係，特此向大家報告。」她透露原本這份聲明預定在29日公開，因為提前發布，率先向相關單位致歉。 她也寫道，「在結婚之際承蒙大家溫暖的祝福，卻迎來這樣的結果，對此深感抱歉。今後仍會以誠懇態度，持續投入各項活動，懇請大家繼續溫柔地守護與支持。」

高山一實今在IG透露已低調離婚。翻攝IG@takayama.kazumi.official

夫妻都愛解謎、桌遊！離婚原因公開

回顧高山一實的婚姻，她去年7月7日選在七夕之際，宣布與知識型YouTuber「QuizKnock」福良拳（ふくらP）閃婚，當時的結婚聲明還巧妙融入解謎元素，引發熱烈討論。

福良拳是知名YouTuber。翻攝X@fukura_p

高山一實曾表示自己本就是「QuizKnock」的鐵粉，經友人牽線認識福良拳後進而交往，因兩人都喜歡桌遊、解謎遊戲，因為興趣相投，決定攜手步入婚姻。

婚後夫妻倆也會一同拍影片、錄節目，看起來感情十分融洽，沒想到據消息人士透露，「結婚後，兩人逐漸感受到價值觀上的差異，經過充分溝通後，最終做出離婚的決定。」夫妻倆今也分別透過社群平台發文，宣布離婚一事。

人氣女偶像還曾寫小說出書

今年31歲的高山一實，曾是乃木坂46的人氣成員，17歲就隨團出道，直到4年前宣布畢業。她除了活躍於歌壇，也常參與各大綜藝節目，還是人氣小說家，第一本小說創作《成為星星的少女》，曾翻拍成動畫電影去年5月在日本上映，十分有才華。



